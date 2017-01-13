Правительство Удмуртии утвердило тарифы на проезд по мостам через реки Кама и Буй.
«Утвердить прилагаемый предельный размер тарифа для тарифных зон - мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарки на автомобильной дороге Ижевск - Сарапул - Камбарка - граница Республики Башкортостан в Удмуртской Республике и тарифных групп на 2017 год», - говорится в постановлении, опубликованном на официальном сайте Главы и Правительства УР.
Для легковых автомобилей проезд по мосту через реку Кама будет стоить 340 рублей, через Буй - 187, через оба моста - 509 рублей.
Плата за проезд для среднегабаритных транспортных средств по мосту через Каму установлена в 679 рублей, через Буй - 357, через оба моста - 1019 рублей.
Тариф для автомобилей для перевозки тяжелых грузов и автобусов за проезд через Каму установлен в 10189 рублей, через Буй - 611 рублей, по мостам через обе реки - 1783 рубля.
Для большегрузных автомобилей и автобусов с количеством три и более осей проезд по мосту через Каму будет стоить 1528 рублей, через Буй - 781 рубль, через обе реки - 2292 рубля.
Стоит отметить, рабочее движение по мостам открыто в ноябре прошлого года. Пока плата за проезд не взимается.
Новая дорога позволяет сократить расстояние для автомобилистов между Москвой и Екатеринбургом на 164 км, между Ижевском и Уфой - до 347 км.
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