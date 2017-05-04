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В Удмуртии утвердили перечень наиболее востребованных профессий

4 мая
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Original В Удмуртии утвердили перечень наиболее востребованных профессий

Правительство утвердило региональный перечень наиболее востребованных и перспективных профессий в Удмуртии, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

ТОП-РЕГИОН сформирован на основе списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий и специальностей в Удмуртской Республике, с учётом потребности регионального рынка труда. Он является приоритетным при подготовке специалистов в государственных профессиональных образовательных организациях республики.

В первую десятку списка вошли такие профессии как автомеханик, ветеринарный фельдшер, воспитатель детей дошкольного возраста, графический дизайнер, животновод, зоотехник, контролёр станочных и слесарных работ, косметолог, мастер общестроительных работ, мастер отделочных строительных и декоративных работ.

Также попали в «топ-50» профессии наладчика-ремонтника промышленного оборудования, оператора станков с программным управлением, пекаря, парикмахера, сварщика, программиста, слесаря-ремонтника, педагога дополнительного образования, преподавателя (в начальной школе, по физической культуре), специалиста по информационным ресурсам, техника по защите информации, токаря-универсала, фельдшера, фрезеровщика-универсала и другие.

Как сообщила исполняющая обязанности министра труда и миграционной политики Удмуртской Республики Надежда Губская, при формировании «топ-50» профессий специалисты министерства прежде всего ориентировались на высокотехнологичные отрасли промышленности, а также сферу услуг.

Среднее профессиональное образование должно стать более соответствующим реалиям и выпускать «в жизнь» специалистов, знания которых экономикой и обществом действительно востребованы. Первый шаг к этому – составление регионального перечня профессий. Утверждённый список интересен не только специалистам от образования, но и выпускникам школ и их родителям, чтобы они смотрели на вещи реально и получали (оплачивали) то образование, которое действительно принесёт работу и стабильный доход.

Муниципалитетам Удмуртии рекомендовано совместно с работодателями разработать систему мер по привлечению и закреплению выпускников профессиональных образовательных организаций на предприятиях и в организациях региона.

Фото: specialistrus.ru

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