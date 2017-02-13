В субботу, 11 февраля, в Ижевске состоялся фестиваль «Всемирный день пельменя». В праздничных мероприятиях, прошедших на Центральной площади столицы Удмуртии, по оценкам организаторов, приняли участие 32 тысячи человек. За 6 часов было съедено 74059 пельменей, что стало рекордом по массовому поеданию пельменей в одном месте, сообщает пресс-служба Министерства национальной политики Удмуртской Республики.
Фестиваль проходил под девизом «Мы идем на рекорд!». Рекордные успехи Фестиваля за три года будут закреплены настоящими рекордами: массовым - для Международной книги рекордов, семейными и индивидуальными для истории Фестиваля и Удмуртской Республики.
Открыли фестиваль Председатель Правительства УР Виктор Савельев, министр национальной политики УР Лариса Буранова, глава города Ижевска Юрий Тюрин.
Старт массовому поеданию пельменей дал представитель Международного агентства регистрации рекордов «Интеррекорд» Влад Копылов: «Сегодня мы установим рекорд по самому большому количеству съеденных пельменей в одном месте – счетчик запущен! Даешь 70000 съеденных пельменей за 6 часов!»
Количество съеденных пельменей в режиме реального времени отображалось на специальном табло, установленном на Центральной площади Ижевска.
Для гостей праздника в этот день работали различные площадки на пельменную тему: спортивные пельменные игры (керлинг, ижевская шумовка, пельнянькей и другие), чемпионат по пельменелепию, пельменная ярмарка-продажа, межнациональный пельменный съест, акция «Открытка из Ижевска», «Экорекорд». Наряду с ними на площади работали и сувенирные ряды, дизайн-маркет «Современный этномир», и концертная площадка «Актуальная Удмуртия». На Фестивале был представлен 21 производитель пельменей из Удмуртии и регионов России.
Также среди участников Фестиваля были разыграны подарочные наборы на 5, 10 и 50 кг пельменей от спонсоров мероприятия.
Справка:
Гастрономический фестиваль «Всемирный день пельменя» проводится в рамках развития бренда «Удмуртия - родина пельменей» и направлен на развитие позитивного имиджа региона, узнаваемости республики за ее пределами, пропаганду удмуртской национальной культуры.
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