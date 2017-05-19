Сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Удмуртской Республике уничтожили снаряд от реактивной системы залпового огня, сообщает пресс-служба ведомства. Он был обнаружен 17 мая в лесном массиве в 3-х км от села Юськи в Завьяловском районе.
На месте происшествия было организовано оцепление силами сотрудников полиции республиканского МВД, незамедлительно была направлена группа инженерно-технического отдела ОМОН.
Специалисты-взрывотехники Росгвардии установили, что обнаруженный снаряд от реактивной системы залпового огня «Град» 122 мм. представляет угрозу для окружающих. Сотрудники спецподразделения уничтожили снаряд на месте путем подрыва.
Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по УР
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