Главная » Происшествия » В Удмуртии уничтожен снаряд от реактивной системы

В Удмуртии уничтожен снаряд от реактивной системы

18 мая
0

Он был обнаружен 17 мая в лесном массиве в 3-х км от села Юськи в Завьяловском районе.

1 (3) В Удмуртии уничтожен снаряд от реактивной системы

Сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Удмуртской Республике уничтожили снаряд от реактивной системы залпового огня, сообщает пресс-служба ведомства. Он был обнаружен 17 мая в лесном массиве в 3-х км от села Юськи в Завьяловском районе.

На месте происшествия было организовано оцепление силами сотрудников полиции республиканского МВД, незамедлительно была направлена группа инженерно-технического отдела ОМОН.

Специалисты-взрывотехники Росгвардии установили, что обнаруженный снаряд от реактивной системы залпового огня «Град» 122 мм. представляет угрозу для окружающих. Сотрудники спецподразделения уничтожили снаряд на месте путем подрыва.

Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по УР

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

Объявили бой суррогатам
18 мая
Свыше пяти тонн спиртосодержащей продукции изъято в Удмуртии в ходе оперативно-профилактического меро...
Мошенница через Интернет похитила 80 тысяч рублей у доверчивого ижевчанина
16 мая
Девушка на одном из Интернет-сайтов познакомилась с жителем Ижевска. После непродолжительного общения...
В Удмуртии оцепили банк по вине забывчивой ижевчанки
15 мая
Подозрительным предметом оказалась коробка с женскими туфлями...
В Ижевске произошло ДТП с участием «скорой»
15 мая
1
В результате столкновения автомобилей три человека получили травмы...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо