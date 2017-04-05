Главная » В Удмуртии «умных» вещей стало больше

В Удмуртии «умных» вещей стало больше

4 апреля
0
%d0%9c%d0%b5%d0%b3%d0%b0%d0%a4%d0%be%d0%bd m2m В Удмуртии «умных» вещей стало больше

В мире число подключённых к сети устройств уже в два раза превышает количество самих интернет-пользователей. Уральский бизнес не отстает: счетчиков и приборов, которые «научились» обмениваться данными по интернету, за год стало на 30% больше. За счет внедрения таких «умных» аппаратов предприятия все чаще переводят бизнес-процессы на автономный режим.

Причина такого роста – эффективность данных решений. К примеру, в Испании SIM-карты управляют уличным освещением, которое тускнеет при пустых улицах, а «умные» мусорные контейнеры посылают сигнал при переполнении – все это позволило сократить на 25% расходы по этим статьям бюджета. Сан-Паулу и Пекин до 50% уменьшили утечки воды, поместив «умные» датчики в насосы и водопровод.

На Урале связисты «МегаФона» также зафиксировали повышение спроса на SIM-карты для передачи данных между «машинами». Наибольшее количество «умных устройств», общающихся в сети «МегаФон» без участия человека, зафиксировано в Челябинской, Тюменской и Свердловской областях. В этих регионах каждая четвертая SIM-карта используется в M2M-оборудовании (machine-to-machine). За последние 12 месяцев «интернет вещей» стал особенно популярен в Республике Коми, Удмуртии, Кирове и Кургане.

«Тренд по использованию М2М или интернета вещей набирает всю большую популярность в нашем регионе и имеет большой потенциал для развития. Количество клиентов «МегаФона», которые стали использовать в своей работе M2M-решения, за год выросло на 80%. Наши SIM-карты передают показания с общедомовых приборов учета, используются в банковских терминалах, телемедицине, отслеживают передвижение транспорта, и даже автоматически управляют городским освещением», – рассказала Инна Смирнова, директор по развитию корпоративного бизнеса компании «МегаФон» на Урале.

В общероссийских масштабах суммарное количество SIM-карт в М2М-решениях «МегаФона» составляет 3,9 млн.

Связисты «МегаФона» предлагают контролировать все используемые в оборудовании SIM-карты с помощью услуги «M2M-Мониторинг». Данное решение также поможет предотвратить аварийные ситуации и перерасход средств.

На правах рекламы.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо