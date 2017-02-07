По информации Министерства труда и миграционной политики Удмуртской Республики, число официально зарегистрированных безработных в Удмуртии с начала года сократилось на 4% и на конец января составило 8 989 человек. Уровень регистрируемой безработицы в республике равен 1,1% от экономически активного населения, сообщает пресс-служба Главы и Правительства УР.
Просроченная задолженность по выплате заработной платы в республике в декабре прошлого года снизилась на 600 тыс. рублей и составила на 1 января 26,8 млн. рублей.
По-прежнему она имеется в тех же двух коммерческих организациях. Так, задолженность по зарплате в Камском институте гуманитарных и инженерных технологий возросла на 4,9% и составила 3 млн. рублей.
В ОСПАО «Чепецкое управление строительства» она снизилась на 3,1% и составила 23,8 млн. рублей.
Напомним, решением Арбитражного суда Удмуртии от 10 января этого года это предприятие признано банкротом, здесь открыта процедура конкурсного производства сроком на 6 месяцев.
Заработная плата работников государственных и муниципальных учреждений, финансируемых из республиканского и местных бюджетов, выплачивается своевременно и в полном объёме.
Фото: cheboksary.ru
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