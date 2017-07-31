В Ижевске задержали трех мошенников, потребовавших «откат» в 25 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии, злоумышленники представились сотрудниками одного из крупных заводов Удмуртии. Используя подложные документы, они пытались получить от руководителя коммерческой организации денежные средства в размере 25 млн рублей в качестве «отката» за договор на поставку товаров на сумму 500 млн рублей. После получения незаконного денежного вознаграждения подозреваемые были задержаны.
По факту покушения на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, Следственной частью Следственного Управления МВД по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело.
Сейчас следователи устанавливают обстоятельства противоправной деятельности фигурантов.
Фото: Rentv.cdnvideo.ru
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