Главная » Происшествия » В Удмуртии трое мошенников требовали «откат» в 25 млн. рублей

В Удмуртии трое мошенников требовали «откат» в 25 млн. рублей

31 июля
0
I В Удмуртии трое мошенников требовали «откат» в 25 млн. рублей

В Ижевске задержали трех мошенников, потребовавших «откат» в 25 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии, злоумышленники представились сотрудниками одного из крупных заводов Удмуртии. Используя подложные документы, они пытались получить от руководителя коммерческой организации денежные средства в размере 25 млн рублей в качестве «отката» за договор на поставку товаров на сумму 500 млн рублей. После получения незаконного денежного вознаграждения подозреваемые были задержаны.

По факту покушения на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, Следственной частью Следственного Управления МВД по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства противоправной деятельности фигурантов.

Фото: Rentv.cdnvideo.ru

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

В Удмуртии обезвредили найденный артиллерийский снаряд
31 июля
В Удмуртии разыскивают очевидцев ДТП в Завьяловском районе
27 июля
В Ижевске задержали угонщика «Скорой помощи»
27 июля
В Ижевске сбили юную велосипедистку
26 июля

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо