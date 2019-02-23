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В Удмуртии торжественно открылись Зимние сельские спортивные игры

21 февраля
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Сегодня вечером в селе Алнаши состоялась торжественная церемония открытия XXV республиканских зимних сельских спортивных игр. В мероприятии принял участие Глава Удмуртии Александр Бречалов.

274d919d1240ec187b3cfead76d7a80e В Удмуртии торжественно открылись Зимние сельские спортивные игры

На стадионе районного центра в честь официального открытия Республиканских зимних сельских спортивных игр прошло масштабное праздничное действие с участием спортсменов и творческих коллективов.

"Глава района уже всё сказал. И про значение игр, и про юбилей Михаила Тимофеевича Калашникова, и про Год здоровья. Предлагаю традиционно поддержать главных участников этого традиционного праздника - талантливых детей, подаривших нам много хороших эмоций, - отметил Александр Бречалов, обращаясь к многочисленным участникам торжества. - Наша страна сильна традициями. Много их и в нашей республике. Наверное, каждый раз на таких мероприятиях буду вспоминать Александра Александровича Волкова, с которого всё это началось. Четверть века, друзья, несмотря ни на какие трудности в нашей жизни, сложности с экономикой, добрые традиции сохраняются". Глава республики напомнил, что Владимир Путин в своём Послании дал поручение разработать меры по поддержке села. "То, что сегодня происходит здесь, спортивная инфраструктура, построенная к юбилейным играм, это и есть поддержка жителей наших сёл и деревень. Это хорошее подспорье для дальнейшего развития вашего и так крепкого района", - сказал Александр Бречалов и поблагодарил всех присутствующих за вклад в организацию и проведение большого спортивного праздника.

Он пожелал спортсменам результативных стартов и выразил уверенность, что традиции будут продолжены. Глава заявил, что уже в ближайшие годы новая лыжная база появится в Ярском районе Удмуртии.

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