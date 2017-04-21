Представители республики в нижней палате федерального парламента Андрей Исаев, Алексей Загребин и Александр Василенко с 24 по 30 апреля будут работать на территории нашего региона.
В рамках депутатской недели федеральные парламентарии намерены провести ряд встреч, принять участие в предстоящей сессии Госсовета Удмуртии, а также в заседании фракции партии «Единая Россия», провести приемы граждан.
25-26 апреля планируется визит статс- секретаря –заместителя Министра труда и социальной защиты РФ Андрея Николаевича Пудова.
Андрей Николаевич прибудет в Удмуртии по приглашению Первого заместитель руководителя фракции «Единой России» по законопроектной деятельности, депутата Госдумы РФ избранного от Удмуртской Республики Андрея Исаева.
В частности намечена совместная встреча депутата и замминистра с членами профсоюзных и общественных организаций Удмуртской Республики. Планируется проведение круглого стола по теме: «Актуальные вопросы социальной политики в современных условиях».
Пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия"
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