В ходе приёма лучшие работники предприятий оборонно—промышленного комплекса Удмуртии были отмечены государственными наградами УР. Награды работникам Концерна «Калашников», Ижевского мотозавода «Аксион—холдинг», Воткинского завода, Ижевского механического завода, Ижевского электромеханического завода «Купол» вручил Глава региона Александр Бречалов.
В числе наград – Почётная грамота Удмуртской Республики, Почётные звания «Заслуженный работник промышленности Удмуртской Республики» и «Заслуженный рационализатор Удмуртской Республики».
На торжественный приём, посвящённый Дню оружейника, были приглашены наши современники, легендарные личности, внёсшие большой вклад в становление и развитие российского оружия:
— инженер—конструктор Ижевского машиностроительного завода «Ижмаш» Валерий Павлович Афонин (участвовал в разработке охотничьих карабинов «Лось», «Барс»; осуществлял конструкторское сопровож¬дение серийного производст¬ва автомата АН—94 под руководством Геннадия Николаевича Никонова; конструктор самозарядного охотничьего ружья «Медведь—3»);
— инженер—конструктор Ижевского машиностроительного завода «Ижмаш» и Ижевского механического завода Михаил Евгеньевич Драгунов (провёл доработку и испытания пистолета—пулемёта «Кедр», разработанного его отцом – легендарным оружейником Евгением Федоровичем Драгуновым; на базе пистолета—пулемёта «Кедр» разработал пистолет—пулемёт «Клин». Оба образца приняты на вооружение. Автор 6 изобретений, более 20 научных работ);
— инженер—конструктор Ижевского механического завода Владимир Фёдорович Суслопаров (на протяжении нескольких десятков лет является разработчиком спортивного оружия. При его участии разработаны и внедрены в серийное производство винтовки моделей «Биатлон—7—3», «Биатлон—7—4», охотничьи карабины «Соболь» и «Коршун». Неоднократно сам сопровождал сборные Советского Союза и России на соревнованиях различного уровня. Под руководством Суслопарова разработана гамма охотничьего оружия моделей: «Лось», «Барс», «Марал», малокалиберная снайперская винтовка СВ—99 для оснащения спецподразделений);
— ведущий инженер—конструктор Ижевского механического завода Владимир Александрович Ярыгин (автор знаменитого боевого «Пистолета Ярыгина», который в 2003 году был принят на вооружение Российской армии. На базе пистолета Марголина разработал пистолет «Марго». В соавторстве с коллегами им были разработаны спортивные пистолеты ИЖ—34 и ИЖ—35 для выполнения упражнений олимпийского уровня. Именно с помощью ИЖ—35 наша спортсменка Марина Логвиненко в 1990 году выиграла золото Чемпионата мира. Всего Владимиром Александровичем разработано около 20 образцов оружия);
— гравёр—оружейник 1 класса Александр Алексеевич Передвигин (успешно продолжает традиции своего учителя — Народного художника Удмуртии, гравёра—художника Леонарда Михайловича Васева. Ружья и пистолеты, оформленные художественной гравировкой его исполнения, неоднократно экспонировались на российских и международных оружейных выставках);
— Ильдус Кутдусович Ижболдин, работая на предприятии Аксион Холдинг, внёс значительный вклад в производство аппаратуры изделий ракетно—космического направления. Участвовал в освоении и постановке в серийное производство приемно—регистрирующих систем. Под его руководством разработана и реализована комплексная программа подготовки и выпуска изделий комплекса «Тополь—М», разработаны, изготовлены и внедрены образцы аппаратуры управления самыми современными ракетными комплексами стратегического назначения;
— Юрий Павлович Катков, за 50 лет трудового стажа на Воткинском заводе принимал самое активное участие в изготовлении всех видов изделий ракетной техники. Разрабатывал конструкторскую документацию и сопровождал производство лучших в мире ракет – «Пионер», «Темп—С», «Ока». Занимался организацией изготовления стратегических и оперативно—тактических ракет «Тополь», «Точка—У».
Особый вклад Юрий Павлович внёс в освоение серийного производства ракетных комплексов «Искандер—М» и «Булава».
Перед началом церемонии вручения государственных наград, Глава Удмуртии поздравил участников встречи с Днём оружейника и подчеркнул, что в Удмуртии стало уже доброй традицией в каждый профессиональный праздник отмечать самых лучших, самых достойных, настоящих Людей дела, Людей труда.
Александр Бречалов отметил, что с сегодняшнего дня в республике стартовали масштабные мероприятия Дня оружейника: «Тот вклад, который внесли наши инженеры, конструкторы, наши оружейники в создание русского оружия, он наиболее значим. Поэтому мы приняли такое решение, что начиная с этого года, мы будем не просто формально отмечать этот день, мы будем по—настоящему праздновать. У нас сегодня и завтра большая насыщенная деловая программа, более 500 гостей со всей России приезжают в Ижевск. Это те люди, которые профессионально участвуют в создании оружия, интересуются этим, занимаются историей русского оружия. Поэтому считаем, что именно это тот уровень, на котором мы должны проводить этот день».
Руководитель региона также обратился к участникам торжественного приёма с просьбой вносить свои инициативы и предложения о том, как проводить этот праздник, День оружейника, которые обязательно будут учтены.
В конце приёма почётные гости обратились с просьбами к Главе Удмуртии. В частности, Владимир Александрович Ярыгин попросил рассмотреть вопрос по восстановлению стипендий молодым талантливым оружейникам, которые уже успели проявить себя и внести свой вклад в развитие ижевского оружия, что позволит не только поднять престиж данной профессии, но и решить кадровые вопросы. Глава поблагодарил за инициативу и предложил совместно подробнее обсудить эту тему: «Я думаю, это справедливое предложение: престижность профессии и будет мотивация для молодёжи создавать что—то новое, улучшать и дорабатывать те оружейные модели, которые есть. Давайте подумаем. Точно что—то мы предложим, что—то найдём».
В завершение Александр Бречалов ещё раз пригласил участников приёма на мероприятия Дня оружейника: «Очень надеюсь, что традиция масштабного празднования ключевого праздника для Удмуртии, для Ижевска будет теперь ежегодна, и мы с вами также будем встречаться. Спасибо».
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