С 17 по 19 мая в Ижевске пройдут состязания школьников в конструировании роботов и отбор на национальный этап Робототехнической олимпиады. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Удмуртии.
В региональной олимпиаде принимают участие более 140 участников в возрасте от 5 до 19 лет - юные инженеры из школ и организаций дополнительного образования детей со всей республики.
Командам из двух школьников и тренера-педагога предстоит собрать, запрограммировать роботов для решения олимпиадных заданий в нескольких категориях.
Завтра, 18 мая, дети будут конструировать роботов, которые помогут построить ветряную электростанцию, установить солнечные панели и посадить деревья, чтобы уменьшить влияние вредных выбросов промышленных предприятий на экологию.
Тематика заданий «Творческой категории» связана с проектами, которые помогут людям в получении доступной и чистой энергии, развитии городов и экосистем, борьбе с изменениями климата, улучшении качества жизни людей.
Победители регионального этапа представят Удмуртию на всероссийских соревнованиях в июне 2017 года в Университете «Иннополис» в Татарстане. В прошлом году команда региона заняла 1 место на Всероссийской робототехнической олимпиаде в состязании «Интернет вещей: здравоохранение».
Фото: Пресс-служба Министерства образования и науки УР
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