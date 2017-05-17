Главная » Образование » В Удмуртии стартовала робототехническая олимпиада для школьников

В Удмуртии стартовала робототехническая олимпиада для школьников

17 мая
0

С 17 по 19 мая в Ижевске пройдут состязания школьников в конструировании роботов и отбор на национальный этап Робототехнической олимпиады

1 (1) В Удмуртии стартовала робототехническая олимпиада для школьников

С 17 по 19 мая в Ижевске пройдут состязания школьников в конструировании роботов и отбор на национальный этап Робототехнической олимпиады. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Удмуртии.

В региональной олимпиаде принимают участие более 140 участников в возрасте от 5 до 19 лет - юные инженеры из школ и организаций дополнительного образования детей со всей республики.

Командам из двух школьников и тренера-педагога предстоит собрать, запрограммировать роботов для решения олимпиадных заданий в нескольких категориях.

Завтра, 18 мая, дети будут конструировать роботов, которые помогут построить ветряную электростанцию, установить солнечные панели и посадить деревья, чтобы уменьшить влияние вредных выбросов промышленных предприятий на экологию.

Тематика заданий «Творческой категории» связана с проектами, которые помогут людям в получении доступной и чистой энергии, развитии городов и экосистем, борьбе с изменениями климата, улучшении качества жизни людей.

Победители регионального этапа представят Удмуртию на всероссийских соревнованиях в июне 2017 года в Университете «Иннополис» в Татарстане. В прошлом году команда региона заняла 1 место на Всероссийской робототехнической олимпиаде в состязании «Интернет вещей: здравоохранение».

Фото: Пресс-служба Министерства образования и науки УР

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

Студентка из Ижевска признана лучшим поваром мира среди инвалидов по слуху
15 мая
Лучшие дети Удмуртии едут на Черное море
15 мая
Началась регистрация на молодежный форум "Территория смыслов"
13 мая
Крупнейший молодёжный образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме» пройдёт во Владимирской о...
Я б в Рокфеллеры пошел...
11 мая
Молодых ижевчан приглашают на «Фабрику предпринимательства»...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо