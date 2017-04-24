С 24 апреля в республике работают депутаты ГосДумы Андрей Исаев, Алексей Загребин и Александр Василенко.
На 24 апреля запланирована встреча Андрея Исаева с врио Главы региона Александром Бречаловым. Также российские парламентарии примут участие в заседании фракции «Единая Россия» Госсовета Удмуртии.
25 апреля депутаты ГосДумы будут работать на сессии регионального парламента. Затем Александр Василенко отправится в Алнашский район на встречу с жителями. Вечером этого же дня Андрей Исаев встретится с коллективом редакции газеты «Удмурт Дунне».
26 апреля федеральные парламентарии примут участие в пресс-конференции в Региональной общественной приемной Председателя Партии Дмитрия Медведева. Она состоится утром, а днем пройдут новые встречи. Алексей Загребин отправится в Воткинск на встречу с трудовым коллективом Завода радиотехнического оснащения. Андрей Исаев проведет круглый стол на тему «Актуальные вопросы социальной политики в современных условиях» с участием замминистра труда России Андрея Пудова. Александр Василенко будет работать в Красногорском районе.
27 апреля Александр Василенко встретится с Главой Сарапула Александром Ессеном и посетит ряд объектов города. Алексей Загребин примет участие в пресс-конференции по итогам «Прямой телефонной линии». Затем он в зале заседания Госсовета прочтет лекцию, посвященную Дню российского парламентаризма. Также в планах парламентария участие в выезде в рамках партпроекта «Городская среда».
28 апреля Алексей Загребин посетит село Селты.
В ходе региональной недели депутаты проведут приемы граждан.
Пресс-служба Удмуртского регионального отделения Партии «Единая Россия»
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