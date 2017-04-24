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В Удмуртии стартовала региональная неделя депутатов ГосДумы

24 апреля
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E69af48c232916d9251b60051f0bfeac %d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%8f В Удмуртии стартовала региональная неделя депутатов ГосДумы

С 24 апреля в республике работают депутаты ГосДумы Андрей Исаев, Алексей Загребин и Александр Василенко.

На 24 апреля запланирована встреча Андрея Исаева с врио Главы региона Александром Бречаловым. Также российские парламентарии примут участие в заседании фракции «Единая Россия» Госсовета Удмуртии.

25 апреля депутаты ГосДумы будут работать на сессии регионального парламента. Затем Александр Василенко отправится в Алнашский район на встречу с жителями. Вечером этого же дня Андрей Исаев встретится с коллективом редакции газеты «Удмурт Дунне».

26 апреля федеральные парламентарии примут участие в пресс-конференции в Региональной общественной приемной Председателя Партии Дмитрия Медведева. Она состоится утром, а днем пройдут новые встречи. Алексей Загребин отправится в Воткинск на встречу с трудовым коллективом Завода радиотехнического оснащения. Андрей Исаев проведет круглый стол на тему «Актуальные вопросы социальной политики в современных условиях» с участием замминистра труда России Андрея Пудова. Александр Василенко будет работать в Красногорском районе.

27 апреля Александр Василенко встретится с Главой Сарапула Александром Ессеном и посетит ряд объектов города. Алексей Загребин примет участие в пресс-конференции по итогам «Прямой телефонной линии». Затем он в зале заседания Госсовета прочтет лекцию, посвященную Дню российского парламентаризма. Также в планах парламентария участие в выезде в рамках партпроекта «Городская среда».

28 апреля Алексей Загребин посетит село Селты.

В ходе региональной недели депутаты проведут приемы граждан.

Пресс-служба Удмуртского регионального отделения Партии «Единая Россия»

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