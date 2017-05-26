Нынешний отопительный сезон в Удмуртии оказался самым длительным за последние 15 лет. Он прошел успешно, считают члены межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного периода.
Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, заседание комиссии 25 мая провёл Виктор Савельев. И.о. председателя регионального правительства несет персональную ответственность за ход и качество отопительного сезона в Удмуртии.
На подготовку к отопительному сезону 2016-17 годов было перечислено в местные бюджеты более 65 миллионов рублей. За счет этих средств капитально отремонтировано и восстановлено 186 объектов инфраструктуры, создан запас основного и резервного топлива, сформирован республиканский аварийный запас материальных ресурсов на общую сумму 5,9 миллиона рублей – именно этот ресурс был использован при устранении технических инцидентов на муниципальных объектах ЖКХ в Балезинском, Глазовском, Граховском, Дебёсском, Красногорском, Селтинском и Сюмсинском районах.
Одним из положительных факторов стало заключение концессионных соглашений по ряду коммунальных объектов – в том числе в Ижевске. Концессия стала инструментом привлечения в ЖКХ дополнительных инвестиций, необходимых для создания и модернизации муниципальных объектов теплоснабжения. Планируемый ежегодный объём инвестиций ООО «Удмуртские коммунальные системы» составляет 500 млн. рублей. В 2017 году ООО «УКС» в рамках концессионного соглашения проведёт работы по реконструкции и перевооружению 79 ЦТП и заменит 33 километра квартальных теплосетей. Работы пройдут по всем районам Ижевска.
Отдельное направление работы – снижение задолженности организаций коммунального комплекса и бюджетной сферы за энергоресурсы. На сегодняшний день сумма просроченной задолженности составила 3 млрд. рублей – в её структуре основной удельный вес имеет задолженность за тепловую энергию. И.о. министра энергетики и ЖКХ УР Иван Маринин обратил внимание, что ряд муниципалитетов доказал возможность эффективно работать с задолженностью и не допускать её формирования. «Теплоснабжающие организации Алнашского, Можгинского, Сюмсинского, Шарканского и Якшур-Бодьинского районов не имеют долгов за потреблённый природный газ и в течение всего года исполняют свои обязательства в срок и в полном объёме», - добавил и.о. министра.
Виктор Савельев отметил, что наработанный опыт 2016-17 годов будет использован при подготовке к новому отопительному сезону. Властям всех уровней поставлены конкретные задачи, обозначены жёсткие сроки их исполнения.
«Процент износа коммунальных сетей Удмуртии высок, поэтому региону предстоит масштабная «ремонтная кампания». На 100 миллионов рублей, предусмотренных в бюджете региона на 2017 год, будут капитально отремонтированы 180 коммунальных объектов. Дополнительно будут привлечены целевые средства инвесторов в рамках ГЧП-проектов. Мы, безусловно, сохраним практику личной ответственности руководителей за прохождения отопительного сезона. Все эти факторы должны обеспечить ещё более высокое качество нового отопительного сезона 2017-18 годов, подготовка к которому в Удмуртии уже стартовала», - прокомментировал Виктор Савельев.
В числе 180 объектов ЖКХ Удмуртии, которым предстоит модернизация перед новым отопительным сезоном - замена 12 отопительных котлов, замена и капитальный ремонт 17 водонапорных башен, капитальный ремонт 67 артезианских скважин, капитальный ремонт около 40 километров инженерных сетей.
Фото: vzm-vesti.ru
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