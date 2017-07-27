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В Удмуртии стартовала депутатская неделя

25 июля
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Представители республики в Госдуме РФ с 24 июля работают в регионе

I В Удмуртии стартовала депутатская неделя

О запланированных встречах депутатов Госдумы России рассказали в пресс-службе Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия".

Вчера Алексей Загребин обсудил с администрацией города Глазова сохранение движимых объектов историко-культурного наследия и аутентичность городской среды в рамках реализации мероприятий партийного проекта «Историческая память». Затем он посетил Кушманский комплекс археологических объектов и встретился с активом Ярского района.

Валерий Бузилов в этот день провел прием граждан по предварительной записи.

25 июля Валерий Бузилов работает в Сарапульском районе и встретится с представителями оргкомитета Фестиваля «Яркие люди. Камафест».

Андрей Исаев проведет прием граждан в общественной приемной Председателя Партии Д. Медведева в Ярском и Юкаменском районах, а также встретится с активом местных отделений «Единой России».

Алексей Загребин примет участие в открытии II Всероссийского фестиваля инвалидов на колясках по бочча в Чайковском.

В среду в депутаты дадут традиционную пресс-конференцию в Региональной общественной приемной Председателя Партии Д. Медведева.

Затем Андрей Исаев проведет прием граждан, после чего отбудет в Воткинск на встречу с избирателями.

Валерий Бузилов и Алексей Загребин также проведут прием граждан в Региональной общественной приемной Председателя Партии Д. Медведева.

27 июля Алексей Загребин проведет рабочую встречу с главой Ижевска Юрием Тюриным, а также примет участие в праздновании Республиканского Дня фермера, которое состоится в Шаркане.

Валерий Бузилов примет участие во внеочередной сессии Сюмсинского районного Совета депутатов.

Фото: Udmurt.er.ru

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