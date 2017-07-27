Прием состоялся в рамках региональной депутатской недели 26 июля ...

Традиционная в рамках региональной депутатской недели пресс-конференция прошла 26 июля ...

Иван Маринин прокомментировал свое участие в краснодарском форуме «Единой России» «Городская среда»...

Сегодня в Краснодаре прошёл форум «Единой России» «Городская среда», где обсудили вопросы реализации ...