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В Удмуртии стартовала акция «Сообщи, где торгуют смертью!»

20 марта
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I (6) В Удмуртии стартовала акция «Сообщи, где торгуют смертью!»

Чтобы привлечь общество к проблеме противодействия незаконному обороту наркотиков, в стране ежегодно проводится антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!».

Важно организовать согласованную работу органов государственной власти Удмуртии всех уровней, провести профилактику немедицинского потребления наркотиков; оказать квалифицированную помощь по лечению, реабилитации и социализации наркозависимых и их семей.

В республике акция пройдет в два этапа – в марте и в ноябре. В течение этого времени граждане круглосуточно могут сообщать о фактах продажи наркотиков, адреса притонов, места хранения и продажи растений (мака и конопли) по следующим телефонам:

(3412) 41-51-99 - в Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Удмуртской Республике;

(3412) 557-145, 419-123, 419-002, с сотовых 022 - дежурная часть МВД по Удмуртской Республике;

419-373, 419-474, 419-575 - телефоны доверия МВД по Удмуртской Республике.

В прошлом году в период действия одного этапа акции по телефонам горячей линии в региональное МВД поступило почти 170 сообщений, около 90 звонков по телефонам доверия, 1 сообщение через Интернет и более 80 письменных обращений.

Сообщить информацию можно и письменно, направив письмо в адрес Управления по контролю за оборотом наркотиков по Удмуртской Республике: 426039, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 120, а также в адрес Министерства внутренних дел Удмуртской Республики: 426000, г. Ижевск, ул. Советская, 17.

Фото: kamyshlovsky-region.r

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