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В Удмуртии стартовала акция «Помоги собрать ребенка в школу»

17 июля
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Sobrat В Удмуртии стартовала акция «Помоги собрать ребенка в школу»

С 15 июля по 30 августа 2017 года Министерством социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики проводится благотворительная акция «Помоги собрать ребенка в школу». Собранные школьные принадлежности, новые канцелярские товары будут переданы детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Цель акции – оказать поддержку семьям в период подготовки детей к новому учебному году, а также не допустить неявку детей в школу по социальным причинам.

Сбор канцелярских товаров и школьных принадлежностей в Ижевске проводится по адресу: улица Ломоносова, д.5, с 15 июля по 30 августа с 9.00 до 17.00.

В городах и районах республики акции проходят в учреждениях социального обслуживания и территориальных органах Министерства социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики (адреса и контактные телефоны, график работы размещены на официальном сайте Министерства).

Телефоны для справок: 97-27-51, 97-27-49, 52-61-73.

Фото: Raion.gorodperm.ru

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