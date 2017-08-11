В республике началось профилактическое мероприятие «Детское автокресло», сообщает 1-й отдел Управления ГИБДД по Удмуртии. Оно проводится в целях профилактики совершения дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних пассажиров. Во время рейдов будут выявлять водителей, нарушающих правила перевозки детей в салоне транспортного средства.
Госавтоинспекция напоминает, что согласно Правилам дорожного движения перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться только с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка.
Пассажиров в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) разрешается перевозить как в автокресле, так и пристегнутыми ремнями безопасности. На переднем сиденье легкового автомобиля ребенок может находиться только в детском удерживающем устройстве.
Правила дорожного движения запрещают перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.
За нарушение правил перевозки в соответствии с частью 3 статьи 12.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрен штраф в размере 3-х тысяч рублей.
Акция продлится до 20 августа.
Фото: ГИБДД МВД по УР
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