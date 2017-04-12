Финансовую помощь до 67 620 рублей могут получить безработные жители Удмуртии на создание собственного бизнеса. Содействовать самозанятости ищущим работу и безработным призван республиканский проект «Займись делом». Его основными исполнителями являются Минтруд и Минэкономики Удмуртии.
Проект предусматривает поэтапную реализацию. С учетом мнения администраций муниципальных образований определены приоритетные виды предпринимательской деятельности для развития районов республики, разработаны типовые бизнес-планы. С 14 по 19 апреля в центрах занятости пройдут заседания комиссий по рассмотрению бизнес-планов потенциальных участников проекта.
По результатам конкурса будут отобраны лучшие бизнес-проекты, авторы которых получат поддержку в виде единовременной финансовой помощи. Помощь оказывается на создание бизнеса (стартовый капитал), а также возмещение расходов на подготовку документов для государственной регистрации.
Фото: xrumer-up.ru
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