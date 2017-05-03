Алексей Загребин анонсировал конкурс сценариев для регионального кинематографа.
Работы на участие в конкурсе принимаются с 1 мая по 1 июня По словам Алексея Загребина, задача конкурса - возродить кинематограф на террритории Удмуртии.
— На уровне региона нам хотелось бы активизировать сценарную работу и в целом развить кинематограф, по возможности. И с этой целью мы объявляем конкурс сценариев, лучшие из которых могут стать основой для будущей работы режиссеров, операторов, всех тех людей, которые хотели бы запечатлеть в виде игрового или документального кино нашу историю, культуру, производство, жизнь наших граждан, - сообщил парламентарий.
Депутат федерального парламента отметил, что тематика может быть самой широкой. Главное, чтобы работы были выполнены в соответсвии с условиями, указанными в регламенте.
Алексей Загребин также добавил, что лучшие сценарии будут отмечены денежными премиями.
Регламент проведения конкурса сценариев любой желающий может скачать с «файлов для загрузки» (на странице сайта http://udmurt.er.ru, справа от фотографии). Текст регламента можно также увидеть ниже.
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