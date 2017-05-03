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В Удмуртии стартовал конкурс сценариев для регионального кино

2 мая
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0b1f39e61c4e982d261532630186d670 %d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%8f В Удмуртии стартовал конкурс сценариев для регионального кино

Алексей Загребин анонсировал конкурс сценариев для регионального кинематографа.

Работы на участие в конкурсе принимаются с 1 мая по 1 июня По словам Алексея Загребина, задача конкурса - возродить кинематограф на террритории Удмуртии.

— На уровне региона нам хотелось бы активизировать сценарную работу и в целом развить кинематограф, по возможности. И с этой целью мы объявляем конкурс сценариев, лучшие из которых могут стать основой для будущей работы режиссеров, операторов, всех тех людей, которые хотели бы запечатлеть в виде игрового или документального кино нашу историю, культуру, производство, жизнь наших граждан, - сообщил парламентарий.

Депутат федерального парламента отметил, что тематика может быть самой широкой. Главное, чтобы работы были выполнены в соответсвии с условиями, указанными в регламенте.

Алексей Загребин также добавил, что лучшие сценарии будут отмечены денежными премиями.

Регламент проведения конкурса сценариев любой желающий может скачать с «файлов для загрузки» (на странице сайта http://udmurt.er.ru, справа от фотографии). Текст регламента можно также увидеть ниже.

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