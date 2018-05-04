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В Удмуртии стартовал «Бизнес класс» - бесплатная программа развития бизнеса и бизнес-навыков от Сбербанка и Google

3 мая
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В проекте могут принять участие все жители региона, которые планируют масштабировать свое дело или открыть компанию с нуля.

Flyer 210x98 page 1 В Удмуртии стартовал «Бизнес класс» - бесплатная программа развития бизнеса и бизнес-навыков от Сбербанка и Google

Выпускники «Бизнес класса» получат новейшие методики и инструменты для развития бизнеса, практические знания о бизнес-процессах и пошаговый план открытия собственного дела!

Обучение проходит онлайн и потребует всего 1-3 часа в неделю.

Те, кто успеет зарегистрироваться до 28 мая, получат возможность принять участие в формате "интенсив" и оффлайн-мероприятиях программы в Перми. Самые активные участники получат специальные бонусы от Сбербанка и Google.

Присоединяйтесь! Регистрация на www.business-class.pro

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