В минувший вторник на пятой сессии Государственного Совета Удмуртской Республики депутаты рассмотрели...

В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Удмуртэнерго» подвели итоги реализации инвестиционной прог...

В республике планируют заняться не только производством, но и глубокой переработкой. ...