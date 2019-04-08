Главная » Культура » В Удмуртии создадут корпус волонтеров для организации празднования Дня Победы

В Удмуртии создадут корпус волонтеров для организации празднования Дня Победы

8 апреля
0

Принимать заявки от всех желающих начали 6 апреля.

%d0%b4%d0%bf В Удмуртии создадут корпус волонтеров для организации празднования Дня Победы

6 апреля Волонтеры Победы в Удмуртской Республике дали старт приема заявок в волонтерский корпус 74-летия Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая от Калининграда до Камчатки традиционно пройдут Парады Победы, а в память о Героях – шествие Бессмертного полка. «Волонтеры Победы» проводят набор волонтеров для помощи в организации и проведении этих событий.

Добровольцев разделят по группам, в которую они попадут в зависимости от своих личных качеств, навыков и предпочтений:

  • Работа с ветеранами;
  • Сопровождения акции «Бессмертный Полк»;
  • Работа на трибунах;
  • Акция «Георгиевская ленточка»;
  • Акция «Случайный вальс»;
  • Акция «Красная гвоздика»;
  • Фото-волонтеры.

С 15 апреля при поддержке Правительства Удмуртской Республики, Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики, пройдет обучение волонтеров. Программа включает в себя обучение по направлениям, а также работу с психологами и представителями правоохранительных органов. Как стать волонтером корпуса 74-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.?

• Зарегистрироваться на сайте ВолонтерыПобеды.рф

• Пройти в официальную группу в сети ВКонтакте «Волонтеры Победы.Удмуртия» и зарегистрироваться в гугл форме https://forms.gle/SG1WKYx8ADGNXv586. С теми, кто подаст заявку сразу же свяжутся организаторы набора и дадут инструкции по дальнейшим действиям.

• Важно: в мероприятиях могут принять участие жители любого района Удмуртии в возрасте от 14 лет. Также будет запущена Республиканская акция «Дела Победы». Каждый может прикоснуться к истории и сделать доброе дело. Для участия в акции необходимо выложить фотографию в сети «Вконтакте» и рассказать историю о том, как вы помогаете ветеранам. Прикрепить фотографию. Совершай добрые дела, выкладывай их с хэштегом #УдмуртияДелаПобеды.

Справочно:

Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» является самой крупной добровольческой организацией в России. Движение насчитывает 85 региональных отделений, 812 муниципальных штабов, 220 общественных центров гражданско-патриотического воспитания студенческой молодежи в образовательных организациях.

Волонтеры Победы уже в пятый раз станут соорганизаторами празднования Дня Победы в России. Впервые добровольцы помогали 9 мая в 2015 году, а в 2018 году волонтерами Дня Победы в городе Ижевске стали уже более 500 человек.

КОНТАКТ: Щеклеина Анна Сергеевна, региональный руководитель ВОД «Волонтеры Победы» в Удмуртской Республике, 8 (909) 058 09 90, volunteers70udmurtia@gmail.com

1:

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Screenshot 6 Администратор сайта Все материалы этого автора

Читать также

Картина маслом
8 апреля
**Много лет находившиеся в опасных условиях живописные полотна из коллекции музея перевезены в центр ...
Театры, выставки и концерты станут доступнее всем регионам России
5 апреля
Законопроект об упрощении процедуры госзакупок в сфере культуры принят в первом чтении....
Пригласительный билет.
4 апреля
Приглашение на культурные мероприятия, запланированные в Ижевске в ближайшее время....
В Ижевске обсудили план празднования 100-летия со дня рождения Михаила Калашникова
4 апреля
На данный момент документ содержит около 90 пунктов, которые будут реализованы в течение года....

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо