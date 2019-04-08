Картина маслом **Много лет находившиеся в опасных условиях живописные полотна из коллекции музея перевезены в центр ...

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Пригласительный билет. Приглашение на культурные мероприятия, запланированные в Ижевске в ближайшее время....