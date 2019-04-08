6 апреля Волонтеры Победы в Удмуртской Республике дали старт приема заявок в волонтерский корпус 74-летия Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая от Калининграда до Камчатки традиционно пройдут Парады Победы, а в память о Героях – шествие Бессмертного полка. «Волонтеры Победы» проводят набор волонтеров для помощи в организации и проведении этих событий.
Добровольцев разделят по группам, в которую они попадут в зависимости от своих личных качеств, навыков и предпочтений:
- Работа с ветеранами;
- Сопровождения акции «Бессмертный Полк»;
- Работа на трибунах;
- Акция «Георгиевская ленточка»;
- Акция «Случайный вальс»;
- Акция «Красная гвоздика»;
- Фото-волонтеры.
С 15 апреля при поддержке Правительства Удмуртской Республики, Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики, пройдет обучение волонтеров. Программа включает в себя обучение по направлениям, а также работу с психологами и представителями правоохранительных органов. Как стать волонтером корпуса 74-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.?
• Зарегистрироваться на сайте ВолонтерыПобеды.рф
• Пройти в официальную группу в сети ВКонтакте «Волонтеры Победы.Удмуртия» и зарегистрироваться в гугл форме https://forms.gle/SG1WKYx8ADGNXv586. С теми, кто подаст заявку сразу же свяжутся организаторы набора и дадут инструкции по дальнейшим действиям.
• Важно: в мероприятиях могут принять участие жители любого района Удмуртии в возрасте от 14 лет. Также будет запущена Республиканская акция «Дела Победы». Каждый может прикоснуться к истории и сделать доброе дело. Для участия в акции необходимо выложить фотографию в сети «Вконтакте» и рассказать историю о том, как вы помогаете ветеранам. Прикрепить фотографию. Совершай добрые дела, выкладывай их с хэштегом #УдмуртияДелаПобеды.
Справочно:
Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» является самой крупной добровольческой организацией в России. Движение насчитывает 85 региональных отделений, 812 муниципальных штабов, 220 общественных центров гражданско-патриотического воспитания студенческой молодежи в образовательных организациях.
Волонтеры Победы уже в пятый раз станут соорганизаторами празднования Дня Победы в России. Впервые добровольцы помогали 9 мая в 2015 году, а в 2018 году волонтерами Дня Победы в городе Ижевске стали уже более 500 человек.
КОНТАКТ: Щеклеина Анна Сергеевна, региональный руководитель ВОД «Волонтеры Победы» в Удмуртской Республике, 8 (909) 058 09 90, volunteers70udmurtia@gmail.com
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