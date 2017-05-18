Главная » В Удмуртии создадут карту возможностей региона

В Удмуртии создадут карту возможностей региона

18 мая
0

Качество карты возможностей региона будет напрямую зависеть от качества анализа ситуации на местах, активности и результативности опорного звена – местной власти

1bc100c0e5232865d5e6a04646ad113e В Удмуртии создадут карту возможностей региона

17 мая Александр Бречалов обсудил с главами городов и районов республики этапы, формы и принципы совместной работы, итогом которой должно стать создание интегральной карты возможностей Удмуртии. Совещание прошло в режиме видеоконференцсвязи.

Было отмечено, что на текущей неделе начался первый этап «полевых исследований» территорий республики – каждый из муниципалитетов получил развёрнутую анкету для сбора первичной экспертной информации. Впереди этапы кабинетных исследований, выездов экспертных групп в каждый из муниципалитетов, мозговых штурмов, позволяющих выявить уникальные возможности территорий – и создать карты возможностей муниципальных образований. В итоге они станут базой для формирования интегральной карты возможностей #Инвестируй в Удмуртию. Она должна отразить специализацию региона, конкретные объекты, площадки и выгоды для инвестора. Также, по мнению руководителя Агентства инвестиционного развития УР Риммы Бяковой, карта должна выявить новые продуктовые ниши и перспективы пространственного развития, предусмотреть включённость региона в кластерные цепочки и возможность создания в Удмуртии уникальных «межтерриториальных» проектов. Ещё одним результатом работы должно стать техзадание для перезагрузки в регионе системы работы с инвесторами, поддержки инвестиционной деятельности, в том числе через усовершенствование нормативно-правовой базы.

Задача – сложная, но обязательная для выполнения, - отметил Александр Бречалов.

«У нас мощный и стабильный военно-промышленный комплекс, развивается сельское хозяйство, есть нефть. Но, по крайней мере, у ВПК и нефти существуют ограничения по горизонту планирования. Следовательно, у республики есть 3-5 лет для диверсификации экономики. Требуется добавить усилий для развития малого и среднего предпринимательства, событийного туризма, высокотехнологичной промышленности. Первый шаг на этом пути мы сделаем уже к 25-26 мая, к Дню предпринимателя, - сформировав на основании ваших анкет и предложений дорожную карту. К июлю-августу, после окончания полевых исследований и обобщения результатов экспертами-аналитиками, мы должны выйти к карте возможностей Удмуртии. Сроки сжатые, дорог каждый день. Кто-то из классиков сказал: «Нужно бежать со всех ног, чтобы просто оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, нужно бежать минимум вдвое быстрей», - прокомментировал врио Главы Удмуртии.

Он добавил, что качество карты возможностей региона будет напрямую зависеть от качества анализа ситуации на местах, активности и результативности опорного звена – местной власти.

Для того чтобы поднять уровень управленческих решений на местах в июне в Удмуртии пройдёт масштабное обучение глав муниципалитетов. В основу программы, разработанной Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, должны лечь темы, предложенные главами МО. Врио Главы заявил о своих намерениях пройти образовательный курс вместе с руководителями местной власти. «Это позволит нам лучше понимать друг друга, разговаривать на одном языке и работать в одной команде на благо Удмуртии», - сказал Александр Бречалов.

Пресс-служба Главы и Правительства УР

Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо