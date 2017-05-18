17 мая Александр Бречалов обсудил с главами городов и районов республики этапы, формы и принципы совместной работы, итогом которой должно стать создание интегральной карты возможностей Удмуртии. Совещание прошло в режиме видеоконференцсвязи.
Было отмечено, что на текущей неделе начался первый этап «полевых исследований» территорий республики – каждый из муниципалитетов получил развёрнутую анкету для сбора первичной экспертной информации. Впереди этапы кабинетных исследований, выездов экспертных групп в каждый из муниципалитетов, мозговых штурмов, позволяющих выявить уникальные возможности территорий – и создать карты возможностей муниципальных образований. В итоге они станут базой для формирования интегральной карты возможностей #Инвестируй в Удмуртию. Она должна отразить специализацию региона, конкретные объекты, площадки и выгоды для инвестора. Также, по мнению руководителя Агентства инвестиционного развития УР Риммы Бяковой, карта должна выявить новые продуктовые ниши и перспективы пространственного развития, предусмотреть включённость региона в кластерные цепочки и возможность создания в Удмуртии уникальных «межтерриториальных» проектов. Ещё одним результатом работы должно стать техзадание для перезагрузки в регионе системы работы с инвесторами, поддержки инвестиционной деятельности, в том числе через усовершенствование нормативно-правовой базы.
Задача – сложная, но обязательная для выполнения, - отметил Александр Бречалов.
«У нас мощный и стабильный военно-промышленный комплекс, развивается сельское хозяйство, есть нефть. Но, по крайней мере, у ВПК и нефти существуют ограничения по горизонту планирования. Следовательно, у республики есть 3-5 лет для диверсификации экономики. Требуется добавить усилий для развития малого и среднего предпринимательства, событийного туризма, высокотехнологичной промышленности. Первый шаг на этом пути мы сделаем уже к 25-26 мая, к Дню предпринимателя, - сформировав на основании ваших анкет и предложений дорожную карту. К июлю-августу, после окончания полевых исследований и обобщения результатов экспертами-аналитиками, мы должны выйти к карте возможностей Удмуртии. Сроки сжатые, дорог каждый день. Кто-то из классиков сказал: «Нужно бежать со всех ног, чтобы просто оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, нужно бежать минимум вдвое быстрей», - прокомментировал врио Главы Удмуртии.
Он добавил, что качество карты возможностей региона будет напрямую зависеть от качества анализа ситуации на местах, активности и результативности опорного звена – местной власти.
Для того чтобы поднять уровень управленческих решений на местах в июне в Удмуртии пройдёт масштабное обучение глав муниципалитетов. В основу программы, разработанной Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, должны лечь темы, предложенные главами МО. Врио Главы заявил о своих намерениях пройти образовательный курс вместе с руководителями местной власти. «Это позволит нам лучше понимать друг друга, разговаривать на одном языке и работать в одной команде на благо Удмуртии», - сказал Александр Бречалов.
Пресс-служба Главы и Правительства УР
Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР
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