Накануне Дня предпринимателя врио главы Удмуртии встретился с представителями общественной организации предпринимателей «Опора России». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Александр Бречалов поприветствовал бизнесменов, отметив, что за прошедшие две недели он провёл много встреч с предпринимателями.
«Мы пытаемся выстроить партнёрские отношения между властью и бизнесом. Проводим встречи с представителями бизнес-сообществ, обсуждаем имеющиеся проблемы. Мы готовы помогать предпринимателям, а вы, в свою очередь, помогаете людям и региону. Мы знаем, что предприниматели занимают социально активную позицию и участвуют в реализации социальных проектов и инициатив, но хотелось бы, чтобы власть не принуждала вас помогать (а тому есть масса примеров, у меня имеются сигналы из разных муниципальных образований), а вы делали это добровольно. Мы пойдём по пути создания Фонда поддержки местных инициатив «Сообщество», чтобы помощь региону со стороны бизнеса направлялась не на «латание дыр», а оказывалась в системе. Акцент в этой совместной работе должен быть сделан на главном – на совместном развитии Удмуртской Республики», - сказал во вступительном слове врио Главы УР.
Руководитель региона также добавил, что результатом совместных встреч с предпринимателями по обсуждению имеющихся проблем должна стать дорожная карта по улучшению предпринимательского климата в республике, которая будет сформирована с участием предложений и инициатив от самого бизнеса.
Далее встреча прошла в формате «вопрос-ответ». Была затронута тема слабого взаимодействия органов местного самоуправления с представителями малого и среднего бизнеса на местах, что значительно затрудняет развитие МСП в городах и районах республики. Александр Бречалов подчеркнул, что в ближайшее время будет проведена учеба с главами муниципальных образований и поселений, в ходе которой будет обсуждаться и эта тема.
Не оставили без внимания вопрос по реализации программы газификации населённых пунктов УР. Врио заметил, что ему предстоит встреча с руководством Газпрома, где будет поднят этот вопрос: «Это ключевая для нас задача. Мы должны понять, какие есть у нас возможности и что мы должны сделать, чтобы эту задачу решить».
Представители частной медицины попросили руководителя республики обратить особое внимание на проблемы здравоохранения и необходимость большего привлечения в эту сферу частных медицинских компаний. Решение о проведении рабочей встречи по данному направлению было принято Александром Бречаловым тут же.
Завершая встречу, исполняющий обязанности Главы Удмуртии обратился к предпринимателям с просьбой представить ему все имеющие инициативы и предложения, карты проблем и выразил готовность подключаться к решению спорных вопросов и защищать интересы представителей регионального бизнес-сообщества.
Фото: Пресс-служба главы и правительства УР
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