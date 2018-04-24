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В Удмуртии сотрудники Росгвардии задержали молодого человека за причинение тяжкого вреда здоровью

24 апреля
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В Ижевске сотрудники вневедомственной охраны задержали молодого человека 18-летнего жителя г. Ижевска, обвиняемого в совершении умышленного причинение тяжкого вреда здоровью.

1 (1) В Удмуртии сотрудники Росгвардии задержали молодого человека за причинение тяжкого вреда здоровью

По данным следствия, ранее судимый обвиняемый нигде не учился и не работал, состоял в гражданском браке с 17-летней потерпевшей, проживал в ее квартире. 16 апреля он устроил с девушкой ссору на почве ревности и ударил ее ножом в грудь, после чего скрылся.

Скрываясь от правоохранительных органов, злоумышленник предпринял меры к уничтожению следов совершенного преступления, в том числе сжег оружие преступления - нож. Следователями СК России по Удмуртской Республике и сотрудниками республиканского МВД его личность установлена в кратчайшие сроки. По полученным приметам обвиняемый был задержан сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии по Удмуртской Республике.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Komosmb suv

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