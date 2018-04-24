В Ижевске сотрудники вневедомственной охраны задержали ювелирного вора В дежурную часть вневедомственной охраны Росгвардии по Удмуртской Республике поступил сигнал о сраба...

О тревожной статистике и законах партнёрства. Глава МЧС региона доложил о проверках торговых центров В Удмуртии после трагедии в Кемерове начались массовые проверки торговых центров, а также мест массов...

В г. Ижевске заместитель директора школы искусств предстанет перед судом по обвинению в присвоении имущества и мошенничестве Следственным отделом по Устиновскому району г. Ижевска следственного управления СК России по Удм...