Это надо знать! Не спешите быть обманутыми В начале пятидесятых годов на Западе получило широкое распространение некое новое учение под название...

Объекты Удмуртэнерго стабильно работают в условиях паводка В связи с повышением уровня паводковых вод в отдельных районах Удмуртской Республики в филиале ПАО «М...

В ПОСЁЛКЕ ИГРА НАМЕТИЛАСЬ ТЕНДЕНЦИЯ К УЛУЧШЕНИЮ ПАВОДКОВОЙ СИТУАЦИИ Спасательные службы Удмуртии, а также профильные региональные министерства и ведомства продолжают раб...