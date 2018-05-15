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В Удмуртии сотрудники ОМОН обезвредили шесть обнаруженных боевых снарядов

14 мая
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Из дежурной части МВД по Удмуртской Республике в республиканское Управление Росгвардии поступило сообщение об обнаружении на одном из приусадебных участков Завьяловского района предметов похожих на снаряды.

%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be В Удмуртии сотрудники ОМОН обезвредили шесть обнаруженных боевых снарядов

Владелица одного из земельных участков, расположенного вблизи деревни Каменное Завьяловского района сообщила, что обнаружила подозрительные предметы во время проведения строительных работ.

Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники группы инженерно-технического отдела ОМОН Управления Росгвардии по Удмуртской Республике провели осмотр предметов и установили, что опасными находками являются 6 артиллерийских снарядов образца 1937 - 1939 годов.

Взрывотехники ОМОН совместно с сотрудниками полиции вывезли опасные снаряды в удаленное от населенных пунктов безопасное место и уничтожили их накладным зарядом.

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