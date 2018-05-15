Владелица одного из земельных участков, расположенного вблизи деревни Каменное Завьяловского района сообщила, что обнаружила подозрительные предметы во время проведения строительных работ.
Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники группы инженерно-технического отдела ОМОН Управления Росгвардии по Удмуртской Республике провели осмотр предметов и установили, что опасными находками являются 6 артиллерийских снарядов образца 1937 - 1939 годов.
Взрывотехники ОМОН совместно с сотрудниками полиции вывезли опасные снаряды в удаленное от населенных пунктов безопасное место и уничтожили их накладным зарядом.
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