Работники строительной компании при проведении земельных работ обнаружили подозрительный предмет, о чем тут же сообщили в полицию.
До приезда взрывотехников силами сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии и республиканского МВД произведено оцепление опасной территории и эвакуировано 50 работников близлежащих предприятий.
Прибывшие на место происшествия сотрудники группы инженерно-технического отдела ОМОН Управления Росгвардии по Удмуртской Республике провели осмотр предмета и установили, что находка является 50-ти килограммовой авиационной бомбой с взрывчатым веществом. Боевой снаряд представлял опасность для жизни и здоровья местного населения.
Взрывотехники ОМОН и сотрудники полиции вывезли опасную находку в безопасное место и уничтожили накладным зарядом.
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