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В Удмуртии сотрудники ОМОН обезвредили авиационную бомбу

6 сентября
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Из дежурной части МВД по Удмуртской Республике в республиканское Управление Росгвардии поступило сообщение об обнаружении в микрорайоне «Самолет» п. Пирогово предмета, похожего на снаряд.

%d1%81%d0%bd%d0%b0%d1%80%d1%8f%d0%b4 В Удмуртии сотрудники ОМОН обезвредили авиационную бомбу

Работники строительной компании при проведении земельных работ обнаружили подозрительный предмет, о чем тут же сообщили в полицию.

До приезда взрывотехников силами сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии и республиканского МВД произведено оцепление опасной территории и эвакуировано 50 работников близлежащих предприятий.

Прибывшие на место происшествия сотрудники группы инженерно-технического отдела ОМОН Управления Росгвардии по Удмуртской Республике провели осмотр предмета и установили, что находка является 50-ти килограммовой авиационной бомбой с взрывчатым веществом. Боевой снаряд представлял опасность для жизни и здоровья местного населения.

Взрывотехники ОМОН и сотрудники полиции вывезли опасную находку в безопасное место и уничтожили накладным зарядом.

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