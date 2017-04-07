В Удмуртии состоялся первый тур дебатов между участниками предварительного голосования. В ходе этого тура обсуждались вопросы доступности и качества образования, сообщает пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии «Единая Россия».
В дебатах, которые пошли 7 апреля в здании Удмуртской Государственной филармонии, приняли участие шесть человек. В их числе член Совета Федерации, заместитель Председателя Комитета по науке, образованию и культуре Александр Волков, ректор Удмуртского госуниверситета Галина Мерзлякова, секретарь местного отделения Партии Устиновского района г.Ижевска, директор корпорации «Центр» - Александр Прозоров, а также представители детских садов: Светлана Ковязина, Ирина Кононова и Елена Хурмеева.
Первым выступил представитель Удмуртии в Совете Федерации Александр Волков. Он отметил, что реализация политики в сфере образования реализуется в рамках ряда программ, которые охватывают все уровни образования. Параллельно идет работа над совершенствованием материально-технической базы образовательных учреждений. Александр Волков также напомнил о программах, которые разработаны и действуют на территории Удмуртии.
– Программа по строительству детских садов существует. Ее надо продолжать реализовывать, чтобы обеспечить местами детей не только с трех, но и с полутора лет. Плюс программа строительства школ. Я считаю, что разговор по этой отрасли правильный, нужный, интересный, житейский. Я готов этой работой заниматься вместе с коллегами и проводить в жизнь то, что мы считаем нужным, - сообщил Александр Волков.
Ректор УдГУ Галина Мерзлякова отметила, что сейчас важно заниматься вопросами участия вузов в программах разного уровня с тем, чтобы можно было получить поддержку как со стороны федерального, так и со стороны республиканского бюджетов.
– Я полагаю, что сегодня у Партии есть все необходимые механизмы для того, чтобы решать вопросы и доступности образования, и его качества, и поддерживать нашу социальную сферу, - сказала она.
Другие участники дебатов также отметили важность поддержки образовательной отрасли со стороны государства, акцентировали внимание собравшихся на вопросах подготовки кадров, помощи социально незащищенным слоям населения.
Отметим, дебаты между участниками предварительного голосования будут проходить до 21 мая. График можно найти на сайте регионального отделения партии «Единая Россия».
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