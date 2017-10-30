Этнический – значит современный
Фестиваль «Палэзян-2017» представил актуальные музыку, моду и искусство финно-угорского мира
В Удмуртии в седьмой раз состоялся международный молодежный фестиваль финно-угорской культуры «Палэзян». Он подтвердил, что современность и этничность – не антонимы, а взаимодополняющие и взаимообогащающие понятия.
Трехдневный фестиваль с участием музыкантов, художников, модельеров из Удмуртии, Венгрии, Республики Коми, Марий Эл, Татарстана и Пермского края получился насыщенным: выставки, встречи творческих коллективов со студентами и школьниками Ижевска, концерты за пределами столицы, вечер традиционного танца, по обыкновению вылившийся в мастер-класс, и, в завершение программы, большая вечеринка с участием музыкантов из российских финно-угорских регионов и Венгрии.
Музыкальная программа «Палэзяна» в очередной раз убедила, что финно-угорский мир прекрасно вписался в стиль world-music, когда традиционные инструменты, народные мелодии и национальные языки становятся питательной средой для отличной современной музыки. Этнорок, этнохардкор, этнопоп - границ для соединения жанров не существует. Не первый раз выступающая в Ижевске группа Oyme из Мордовии соединяет эрзянские и мокшанские обрядовые песни с плотным современным звучанием, электронные звуки смешиваются со звоном ритуального посоха плодородия люлямы - и весь танцпол буквально «встает на уши» от энергии этой музыки.
Национальное мироощущение
По обыкновению, фестиваль проходил на нескольких площадках. Одной из постоянных остается ижевский Дом дружбы народов. Здесь открылись две персональные выставки, предлагающие совершенно разные взгляды на осознание этничности и своего места в современном мире молодыми художниками. Фотограф Григорий Степанов выставкой «Другое измерение» создает образ Удмуртии, увиденной глазами молодого представителя удмуртского сообщества, открытого мировой культуре, знакомого с «большим» миром, но не обесценивающего свою малую родину, а находящего в ней поводы для вдохновения, любования и творческих экспериментов. Объектив его камеры обращен на неброскую красоту архитектуры и природы Удмуртии, он выделяет и укрупняет отдельные элементы пейзажа – романтический силуэт ротонды на крыше одного из ижевских домов, бутоны первоцветов, свитого из лозы крылатого коня из удмуртских мифов, стоящего среди деревьев. Он не боится показаться чувствительным и сентиментальным, потому что в удмуртской культуре мужчина имеет право демонстрировать восприимчивость к красоте без угрозы для своей мужественности.
Вслед за природой
Вторая выставка, названная «Бус. Туман», знакомит широкую аудиторию с молодой керамисткой из Ижевска Ксенией Ворончихиной. Ее работы уже наверняка видели посетители крупных этно-фестивалей и праздников, где представляла свой прилавок знаменитая гончарная мастерская «Мугур»: Ксения – один из молодых авторов этого содружества. Глиной она начала заниматься всего три года назад, но уже обрела индивидуальный творческий почерк и определила концепцию своей работы. Она говорит:
– Удмурты – природные люди. Для них связь с землей, лесом, растущими в нем деревьями и травами очень важна. В этом ощущении я едина с предками: вне природы я себя не знаю. Но я уверена, что как бы человек ни старался, он не сможет сделать красивее природы. И я стараюсь не превзойти природу, а почувствовать и понять ее, продолжить ее замысел, привнести природное в нашу городскую жизнь.
Для этого Ксения выбрала не только один из самых экологичных и природных материалов – глину, но и решила работать только руками, без гончарного круга, - чтобы чувствовать на кончиках пальцев каждый сантиметр создаваемых предметов, проживать создание каждой вещи осознаннее, полнее: «Когда мы делаем что-то руками, осознанно, то материализуем свое время».
– Ксения выбрала руколепность и добилась главного – она и вправду смогла передать свое живое касание каждой работе: ее изделия дышат, пульсируют, - оценивает работу своей ученицы руководитель студии «Мугур» Анатолий Степанов.
При этом Ксения Ворончихина лепит не интерьерные вещицы, а вполне утилитарную посуду – тарелки, блюда, салатники, пиалы, заварочные чайники. По ее словам, ей не хочется, чтобы ее посуду покупали для того, чтобы держать на полке за стеклом как произведения искусства, – она надеется, что из нее будут есть и пить.
Еще большего слияния с природой она добивается, нанося на предметы растительный орнамент или оттиски настоящих цветов, листьев, веточек, найденных в удмуртских лесах. После первого обжига с оттиском, после которого изделия выходят из печи коричневатыми, шершавыми, древесной или земляной фактуры, художница покрывает их эмалями природных оттенков – голубой, мшисто-зеленой, охристой - и обжигает снова, чтобы цвет стал текучим, сложным, с десятками полутонов и переходов. В итоге пиала из красной глины становится похожа на кусок старой коряги, источенной древоточцами снаружи и отполированной зеленовато-голубой родниковой водой изнутри, хранящей на самом донце отпечаток резного листа.
Научный поиск и безграничная фантазия
Самым крупным, объединившим больше всего участников и зрителей событием феста стало этнодефиле: показ модных коллекций, основанных на фольклорных мотивах. Фестиваль молодежный, поэтому в показе не участвовали такие мастера этномоды как Татьяна Москвина или Александр Пилин, уже не первое десятилетие актуализирующие традиционные силуэты, добивающиеся от удмуртской клетчатой домоткани или войлока эффекта высокой, «кутюрной» моды. Зато было много новых для удмуртской аудитории имен художников из соседних финно-угорских регионов и новые коллекции молодых ижевских дизайнеров, по праву занимающих место лидеров республиканского этно-движения.
Большой зал Дома дружбы превратился в импровизированный этноподиум: даже язык (дорожку, по которой мимо зрителей идут модели) выложили из пестрых деревенских половиков. Показ получился впечатляющим: модельеры из Удмуртии, Марий Эл, Республики Коми и Пермского края представили почти два десятка коллекций.
Были здесь и аутентичные костюмы, ткань для которых сотрудники районных домов ремесел ткали на ручных ткацких станках и расшивали вручную. Надетые на моделей, а не на статичные манекены, платья позволяли представить пластику движений, которые создают определенный крой и фасон, оценить поэтичность узоров на рукавах и подоле, «рифмующихся», когда женщина садилась или поднимала руки.
Были коллекции театральные по духу или подчеркнуто подиумные, «кутюрные», позволяющие продемонстрировать всю фантазию модельеров на тему этничности и фольклорных мотивов. Сложные аппликации из войлока, причудливые силуэты, использование материалов фольклорных экспедиций и археологических раскопок, обилие деталей из природных материалов (вплоть до дерева и железа) - каждый из этих костюмов можно было рассматривать как произведение искусства и научного поиска.
Перещеголяли бабушек
И было довольно много коллекций прет-а-порте, созданных с расчетом, что эти вещи будут носить обычные люди. Это практичная мода, в которой узнаваемые этнические детали (расцветка ткани, соединение цветов в костюме, лекала платьев, украшения) гармонично соединены с приметами современного городского стиля. Модельеры Софи Разина и Екатерина Фомина из Ижевска представили коллекцию «Выль дукес», в которой предложили немного осовремененные варианты удмуртской верхней женской одежды – дукеса.
И оказалось, что удмуртская культура предлагает очень стильную и элегантную альтернативу привычным жакетам. Надежда Касаткина из Игры представила новую коллекцию «осень-зима», выполненную из натуральных тканей (неотбеленного льна, шерсти), с деталями, обработанными в технике ручной набойки, лоскутного шится или ручной вязки. Мужские и женские пальто, куртки, пиджаки, платья, рубахи на основе силуэтов традиционной одежды северных удмуртов выглядят, как «удмуртское бохо» - удобно, практично, экологично, этнично и самоиронично.
Ведущий дефиле модельер Олег Ажгихин посетовал, что ижевская публика не увидела летнюю, не менее интересную коллекцию Надежды Касаткиной – она распродана вся до последней вещи. Это, кстати, и ответ на занимающий многих вопрос – неужели одежду в этностиле и вправду носят в обычной жизни, не на тематических мероприятиях. Носят! Это подтверждает опыт и Надежды Касаткиной (ее новую коллекцию представляли не профессиональные модели студии Олега Ажгихина, а жители Игры, купившие озорные и удобные наряды Касаткиной), и самого, пожалуй, известного молодого этномодельера Удмуртии Полины Кубисты. Это она ввела в обиход ижевских модниц текстильные нагрудные украшения, обшитые пуговицами и напоминающие монисто. На фестивале она представила осеннюю коллекцию «Ву. Вода».
Так же легко найти покупателей модельеру Светлане Туровой из Сыктывкара, которая создала авторские вариации на тему популярных «свитеров с оленями», заменив типичные орнаменты на сакральные рисунки северных финно-угорских оберегов, или Евгении Кошкиной из марийского села Приволжский, которая шьет платья и аксессуары вполне привычных форм, украшенные изумительно красивой национальной марийской вышивкой. Или Вере Мехоношиной из Кудымкара, создающей рисунки на льняных и хлопчатобумажных платьях с помощью старинной техники ручной набойки и реконструированных досок XIX века.
Этнодизайнеры видят свою миссию не только в «реанимировании» традиционных фасонов, силуэтов и орнаментов в современной моде, но и в том, что удачный этнокостюм помогает самоидентификации молодых представителей коренных народов России, поддерживает их эмоциональную связь с национальными корнями в повседневном, «фоновом» режиме. Украшения, в основе которых - удмуртские монисто, невольно напоминают юной удмуртской моднице о бабушке или прабабушке, которые носили настоящие монисто; платье с традиционной марийской вышивкой позволяет молодой девушке из Марий Эл почувствовать культурное сближение с женщинами ее рода. Так этника становится естественной частью современной жизни.
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