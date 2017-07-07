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В Удмуртии состоялся фестиваль этнотуризма «МотоКупала» 0+

25 июня
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Tk6al3uqqj8 (1) В Удмуртии состоялся фестиваль этнотуризма «МотоКупала» 0+

Древний славянский праздник Иван Купала, который знаменует летнее солнцестояние (в народе его называли «верхушкой лета»), в последние годы отмечается широко – сторонники традиции уезжают к реке, ночью прыгают через костер, пускают по воде ритуальные венки, ищут загадочный цветок папоротника.

Организаторы праздника в Удмуртии (Дом дружбы народов, Общество русской культуры УР и Центр русской культуры «Сварожичи») решили совместить народный праздник с байкерской культурой. В эти выходные 24 и 25 июня второй раз в Удмуртии прошел фестиваль этнотуризма «МотоКупала».

Участники фестиваля собрались в деревне Пушкари Якшур-Бодьинского района. Кроме мотоконкурсов они состязались в метании ножей, топора и сулицы (славянского копья). В программе фестиваля также были турнир лучников, призовые бои на мягком оружии, мастер-классы по изготовлению кольчуги, обережных кукол, купальской лодочки, концерт группы «Трувер», фаер-шоу и обрядовый ужин у большого костра. Все желающие смогли сфотографироваться в варяжских доспехах или в байкерской «косухе».

Фото: /vk.com/motokupala

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