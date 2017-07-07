Древний славянский праздник Иван Купала, который знаменует летнее солнцестояние (в народе его называли «верхушкой лета»), в последние годы отмечается широко – сторонники традиции уезжают к реке, ночью прыгают через костер, пускают по воде ритуальные венки, ищут загадочный цветок папоротника.
Организаторы праздника в Удмуртии (Дом дружбы народов, Общество русской культуры УР и Центр русской культуры «Сварожичи») решили совместить народный праздник с байкерской культурой. В эти выходные 24 и 25 июня второй раз в Удмуртии прошел фестиваль этнотуризма «МотоКупала».
Участники фестиваля собрались в деревне Пушкари Якшур-Бодьинского района. Кроме мотоконкурсов они состязались в метании ножей, топора и сулицы (славянского копья). В программе фестиваля также были турнир лучников, призовые бои на мягком оружии, мастер-классы по изготовлению кольчуги, обережных кукол, купальской лодочки, концерт группы «Трувер», фаер-шоу и обрядовый ужин у большого костра. Все желающие смогли сфотографироваться в варяжских доспехах или в байкерской «косухе».
Фото: /vk.com/motokupala
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.