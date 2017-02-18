Главная » В Удмуртии состоялось закрытие II регионального Чемпионата «Молодые профессионалы»

В Удмуртии состоялось закрытие II регионального Чемпионата «Молодые профессионалы»

17 февраля
0
Dsc 0075 В Удмуртии состоялось закрытие II регионального Чемпионата «Молодые профессионалы»

Сегодня, 17 февраля, состоялось торжественное закрытие и награждение призеров и победителей II регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Напомним, цель проведения Чемпионата «Молодые профессионалы» – профессиональная ориентация молодежи в возрасте от 12 до 22 лет, а также внедрение в систему профессионального образования Удмуртской Республики лучших национальных и международных практик.

Перед церемонией закрытия министр образования и науки УР Алексей Шепталин рассказал журналистам, что в Удмуртии удалось сохранить наработки советского времени и ту систему подготовки кадров для промышленных предприятий.

– Люди, которые умеют работать не только головой, но и руками, были нужны всегда, и потребность в них останется. А цель этого чемпионата – привлечение молодых людей. Сейчас ребята стремятся получать высшее образование, хотя лучше быть востребованным на рынке профессиональной деятельности нежели с дипломом о высшем образовании работать не по своей специальности или стоять на бирже труда. Колоссальный тренд на менеджеров и юристов, который был в 90-е уже прошел, сегодня нужны рабочие профессионалы.

Министр также отметил, что Удмуртия лишь второй год участвует в Чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills) и по сравнению с прошлым годом количество компетенций увеличилось в два раза.

– Это очень хорошие темпы. 14 компетенций в прошлом, 29 – в этом. Кроме того принципиальное отличие – мы впервые в этом году провели соревнования JuniorSkillsсреди старшеклассников. Я считаю, что мы готовы к решению любых поставленных задач. Единственное, что немножечко не хватает средств на оборудование. Ребята выступают на импортном оборудовании - это обязательное условие конкурса (прим. – соответствие стандартам), а эти станки и техника стоят достаточно больших денег. Этот фактор нас несколько сдерживает. Хотя потенциал наших ребят огромен. Мы можем занимать призовые места по многим компетенциям даже на российском уровне.

На церемонии награждения с приветственным словом выступил заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики С.С. Фефилов. Им были сказаны добрые слова в адрес участников, экспертов, бизнес-партнеров. Особенная благодарность была высказана организаторам чемпионата – Министерству образования и науки Удмуртской Республики и директорам профессиональных образовательных организаций, на площадках которых были проведены соревнования.

ИТОГИ Регионального Чемпионата по стандартам WorldSkills в Удмуртской Республике 2017 года

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо