Сегодня, 17 февраля, состоялось торжественное закрытие и награждение призеров и победителей II регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
Напомним, цель проведения Чемпионата «Молодые профессионалы» – профессиональная ориентация молодежи в возрасте от 12 до 22 лет, а также внедрение в систему профессионального образования Удмуртской Республики лучших национальных и международных практик.
Перед церемонией закрытия министр образования и науки УР Алексей Шепталин рассказал журналистам, что в Удмуртии удалось сохранить наработки советского времени и ту систему подготовки кадров для промышленных предприятий.
– Люди, которые умеют работать не только головой, но и руками, были нужны всегда, и потребность в них останется. А цель этого чемпионата – привлечение молодых людей. Сейчас ребята стремятся получать высшее образование, хотя лучше быть востребованным на рынке профессиональной деятельности нежели с дипломом о высшем образовании работать не по своей специальности или стоять на бирже труда. Колоссальный тренд на менеджеров и юристов, который был в 90-е уже прошел, сегодня нужны рабочие профессионалы.
Министр также отметил, что Удмуртия лишь второй год участвует в Чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills) и по сравнению с прошлым годом количество компетенций увеличилось в два раза.
– Это очень хорошие темпы. 14 компетенций в прошлом, 29 – в этом. Кроме того принципиальное отличие – мы впервые в этом году провели соревнования JuniorSkillsсреди старшеклассников. Я считаю, что мы готовы к решению любых поставленных задач. Единственное, что немножечко не хватает средств на оборудование. Ребята выступают на импортном оборудовании - это обязательное условие конкурса (прим. – соответствие стандартам), а эти станки и техника стоят достаточно больших денег. Этот фактор нас несколько сдерживает. Хотя потенциал наших ребят огромен. Мы можем занимать призовые места по многим компетенциям даже на российском уровне.
На церемонии награждения с приветственным словом выступил заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики С.С. Фефилов. Им были сказаны добрые слова в адрес участников, экспертов, бизнес-партнеров. Особенная благодарность была высказана организаторам чемпионата – Министерству образования и науки Удмуртской Республики и директорам профессиональных образовательных организаций, на площадках которых были проведены соревнования.
ИТОГИ Регионального Чемпионата по стандартам WorldSkills в Удмуртской Республике 2017 года
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