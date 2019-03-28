Строго на полигон. Регоператор Удмуртии с каждым месяцем вывозит всё больше мусора **За два первых месяца 2019 года региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами...

Без лишней спешки. Победители Всероссийского конкурса проектов по созданию комфортной среды получат больше времени на реализацию проектов **Порядок проведения Всероссийского конкурса проектов по созданию комфортной среды в малых городах и ...

Власть готова к диалогу **Жители Удмуртии активно задают вопросы Главе республики и высказываются по волнующим темам через со...