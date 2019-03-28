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В Удмуртии состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню образования войск национальной гвардии

27 марта
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В Удмуртии состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню образования войск национальной гвардии

dsc0083 В Удмуртии состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню образования войск национальной гвардии

В Ижевске в торжественном мероприятии приняли участие Председатель Правительства Удмуртской Республики Ярослав Семёнов, Председатель Государственного Совета Удмуртской Республики Алексей Прасолов, Министр внутренних дел по Удмуртской Республике полковник полиции Алексей Попов, председатель регионального отделения «Общественной организации ветеранов войск правопорядка по Удмуртской Республике» генерал - майор Александр Кобзев, сотрудники, военнослужащие, ветераны Управления Росгвардии по Удмуртской Республике, а так же родственники погибших сотрудников.

Открыл мероприятие начальник Управления Росгвардии по Удмуртской Республике полковник полиции Ильяс Ханнанов. Руководитель ведомства высоко оценил ответственность, с которой личный состав Управления Росгвардии по Удмуртской Республике и войсковой части войск национальной гвардии несет службу по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности на территории республики и за ее пределами. Также он заверил присутствующих, что его подчиненные достойно продолжают славные традиции мужества и патриотизма основателей войск национальной гвардии Российской Федерации.

Полковник полиции Ильяс Ханнанов пожелал своим подчиненным и ветеранам Управления Росгвардии по Удмуртской Республике и войсковой части войск национальной гвардии крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья, стабильности, оптимизма, неиссякаемой энергии, семейного благополучия.

Председатель Правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов, поприветствовав собравшихся, выразил уважение и признательность личному составу и ветеранам ведомства. «Ваш праздник относительно молодой, но все мы знаем, что корни его уходят в глубокую древность, когда ковалась сила российского оружия, когда зарождались истоки мужества и героизма, которые и по сей день дают пример для молодых сотрудников. Большое спасибо и низкий поклон ветеранам. Вечная память сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга. Я хочу сказать вам большое спасибо за непростой ежедневный труд. Искренне желаю здоровья всем тем, кто сейчас находится на своих рабочих местах – на боевых, совсем нелёгких позициях», - сказал руководитель Правительства.

В ходе мероприятия более 30 отличившихся сотрудников и военнослужащих были награждены Государственными наградами, ведомственными медалями и нагрудными знаками, знаками отличия органов государственной исполнительной и законодательной власти, почетными грамотами, благодарственными письмами, среди них медаль «За боевое отличие», присвоено почетное звание «Заслуженный работник правоохранительных органов Удмуртской Республики».

Кроме того, в Воткинском батальоне в торжественном мероприятии, посвященном Дню войск национальной гвардии Российской Федерации приняли участие руководитель аппарата администрации г. Воткинска Ирина Бородина, заместитель генерального директора по режиму и охране АО «Воткинский завод» Евгений Рязанов, военный комиссар (города Воткинск, Воткинского, Шарканского районов УР) Алексей Парифонов, ветераны, родственники военнослужащих, которые погибли при исполнении служебных обязанностей, личный состав воинской части и сотрудники вневедомственной охраны.

В своем выступлении командир Воткинского батальона подполковник Олег Таратун поблагодарил личный состав за успешное выполнение служебно-боевых задач. «Сегодня Росгвардия – наследница славных традиций внутренних войск России. Выполняя задачи по защите важных государственных объектов, охране общественного порядка, борьбе с терроризмом и экстремизмом, мы являемся залогом мира, порядка и благополучия нашей страны».

В ходе мероприятия военнослужащие Воткинского батальона за усердие и отличие, проявленные при выполнении служебно – боевых задач были награждены медалями «За отличие в службе» I, II и III степени, почётными грамотами и благодарностями, а также за большой вклад в духовно-нравственное воспитание воинов и молодежи медалями «За жертвенные труды» II и III степени.

Торжественные мероприятия завершились праздничными концертами с участием сотрудников, военнослужащих и детских коллективов.

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