Тему «Доступность и качество образования» обсудили:
РОМАНОВ ВЛАДИМИР, генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Воткинский рынок».
БЕРЕСТОВА ОЛЬГА, учитель русского языка и литературы, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ Кильмезская средняя общеобразовательная школа.
ФАЛАЛЕЕВА НАТАЛИЯ, директор бюджетного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Сюмсинского района».
ВАРЛАМОВА ЕЛЕНА, директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28».
Участники дебатов назвали одной из главных проблем доступность качественного образования. Сейчас получить знания на достойном уровне не так просто. Нередко приходится дополнительно платить за репетиторов, а также за кружки и секции.
– Проблема всем ясна. Доступность качественного образования - именно такую задачу поставил Президент России Владимир Путин. - сказала Елена Варламова.
Она также добавила, что нужно создать сисему контроля качества преподавания в школах, в частности, с помощью сети интернет.
Участники дебатов также говорили о проблемах финансирования школ, связки между средним и профессиональным образованием, подготовки преподавателей и мотивации педагогов.
Добавим, что за дебатами можно следить в режиме онлайн, перейдя на сайт «Одноклассники» http://ok.ru/pg.er.ru/video и «Предварительное голосование» http://pg.er.ru/.
Пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия"
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