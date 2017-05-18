В обсуждении темы «Физическая культура, спорт и молодежная политика» приняли участие:
ИВАНОВ ИВАН, заместитель генерального директора по экономике - начальник экономического отдела ОАО «СВЕТ».
ГУМБАТОВ БАХРУЗ, директор, ООО «Сибирь».
ФЕДОРОВ ЮРИЙ, генеральный директор АО «Белкамнефть»,
КАЛАШНИКОВА КАПИТАЛИНА, врач-инфекционист, Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики «Каракулинская районная больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики».
Иван Иванов отметил важность развития самых разных видов спорта, пропаганда его среди разных слоев населения.
— Особенно эта тема актуальна в отношении представителей подрастающего поколения. Существенное падение популярности спорта у молодежи, распространение заболеваний ставят под угрозу экономическую и социальную стабильность общества, - сказал он.
Иван Иванов предложил привлекать к решению проблемы различные государственные и общественные организации.
Капиталина Калашникова отметила, что нужны площадки для занятий массовыми видами спорта. Дети не должны сидеть у компьютера, по ее мнению, а ходить в секции и вести активный образ жизни.
Юрий Федоров добавил, что достижения в профессиональном спорте и спорте высших достижений невозможны без развития массовых дисциплин. Он также поддержал Капиталину Клалашникову в том, что нужно отвлечь молодежь от компьютера.
В обсуждении проблем экономики и промышленности приняли участие:
ИВАНОВ ИВАН, заместитель генерального директора по экономике - начальник экономического отдела ОАО «СВЕТ».
ГУМБАТОВ БАХРУЗ, директор, ООО «Сибирь».
ФЕДОРОВ ЮРИЙ, генеральный директор АО «Белкамнефть»,
РЯБОВА НАТАЛЬЯ, заместитель начальника отдела кадров ОАО «Элеконд».
Наталья Рябова обратила внимание собравшихся на проблемы моногородов, таких как Глазов, Воткинск и Сарапул. По ее мнению, их будущее зависит от оборонзаказа, который в ближайшие годы может серьезно сократиться. Наталья Рябова предложила создавать на базе этих городов «Территории опережающего развития». Также она отметила важность развития конкурентоспособной промышленности и воспитания кадров для нее.
Юрий Федоров предложил использовать опыт других регионов страны и развивать экономические свободные зоны. В пример он привел достижения Калужской области, где строят площадки для производств, что привлекает потенциальных инвесторов. Юрий Федоров также отметил проблему дефицита кадров.
— Мы реально видим дефицит рабочих кадров. Среднее звено в 90-е годы было потеряно, - сказал он.
Гендиректор «Белкамнефти» добавил, что кадры и инвестиционное развитие – это два столпа современной экономики.
Пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия"
Фото: udmurt.er.ru
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