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В Удмуртии состоится финал республиканских соревнований на призы клуба «Золотая шайба»

31 января
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Yeez8t zxty В Удмуртии состоится финал республиканских соревнований на призы клуба «Золотая шайба»

В Ижевске 6 февраля состоится финал республиканских соревнований на призы клуба «Золотая шайба».

Уже отыграны массовые соревнования по месту жительства: школьные, районные, городские. В них приняли участие более 160 команд-участников. Этапы соревнований проходят в Удмуртии с декабря 2016 года.

В настоящее время проводятся республиканские этапы в трех возрастных группах: младшая, средняя и старшая. Буквально на днях будут объявлены команды, вышедшие в финал региональных соревнований.

Команды-победители финала будут представлять Удмуртию на Всероссийских играх, которые пройдут в марте-апреле в Сочи.

Соревнования на приз клуба «Золотая шайба» проводятся под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича в рамках окружного проекта по поддержке развития детского и юношеского хоккея. Соревнования проходят с 2015 года. Участники – дворовые команды, команды спортивных клубов по месту жительства, детско-юношеских спортивных школ.

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Метки: Соревнования на приз клуба «Золотая шайба» полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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