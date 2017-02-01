В Ижевске 6 февраля состоится финал республиканских соревнований на призы клуба «Золотая шайба».
Уже отыграны массовые соревнования по месту жительства: школьные, районные, городские. В них приняли участие более 160 команд-участников. Этапы соревнований проходят в Удмуртии с декабря 2016 года.
В настоящее время проводятся республиканские этапы в трех возрастных группах: младшая, средняя и старшая. Буквально на днях будут объявлены команды, вышедшие в финал региональных соревнований.
Команды-победители финала будут представлять Удмуртию на Всероссийских играх, которые пройдут в марте-апреле в Сочи.
Соревнования на приз клуба «Золотая шайба» проводятся под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича в рамках окружного проекта по поддержке развития детского и юношеского хоккея. Соревнования проходят с 2015 года. Участники – дворовые команды, команды спортивных клубов по месту жительства, детско-юношеских спортивных школ.
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