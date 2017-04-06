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В Удмуртии соревнуются регистратуры поликлиник

6 апреля
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23062015 41 В Удмуртии соревнуются регистратуры поликлиник

Министерство здравоохранения Удмуртской Республики проводит конкурс «Поликлиника начинается с регистратуры».

Цель конкурса - повысить качество оказываемой помощи и формирование положительного отношения граждан к имиджу медицинских организаций. Конкурс проходит по трем номинациям: медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь взрослому населению; медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь детскому населению; медицинские организации, оказывающие специализированную медицинскую помощь.

Оценивать работу регистратур будут сами граждане, заполняя анонимные анкеты как в бумажном, так и в электронном виде. Победителем конкурса станет поликлиника, получившая наибольшее количество положительных отзывов граждан.

Все желающие до 10 апреля 2017 года смогут высказать свое мнение о работе регистратур медицинских организаций республики. Для этого необходимо заполнить анкету, которая размещена на официальном сайте Минздрава Удмуртии.

Итоги конкурса будут подведены до конца апреля 2017 года.

Фото: gorodkirov.ru

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Автор статьи

Римма ИВАНОВА Все материалы этого автора

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