Министерство здравоохранения Удмуртской Республики проводит конкурс «Поликлиника начинается с регистратуры».
Цель конкурса - повысить качество оказываемой помощи и формирование положительного отношения граждан к имиджу медицинских организаций. Конкурс проходит по трем номинациям: медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь взрослому населению; медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь детскому населению; медицинские организации, оказывающие специализированную медицинскую помощь.
Оценивать работу регистратур будут сами граждане, заполняя анонимные анкеты как в бумажном, так и в электронном виде. Победителем конкурса станет поликлиника, получившая наибольшее количество положительных отзывов граждан.
Все желающие до 10 апреля 2017 года смогут высказать свое мнение о работе регистратур медицинских организаций республики. Для этого необходимо заполнить анкету, которая размещена на официальном сайте Минздрава Удмуртии.
Итоги конкурса будут подведены до конца апреля 2017 года.
Фото: gorodkirov.ru
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.