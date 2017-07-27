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В Удмуртии соберутся исторические клубы Урала и Поволжья

21 июля
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22-23 июля в пос. Кудрино Воткинского района пройдет фестиваль «Русь дружинная»

Dsc 0008 В Удмуртии соберутся исторические клубы Урала и Поволжья

Межрегиональный фестиваль исторических клубов уже в третий раз собирает участников-реконструкторов из разных городов Урала и Поволжья. Русские воины 13-15 вв, лучники Золотой Орды, европейские рыцари времен крестовых походов и Столетней войны в исторически-точных костюмах, ремесленники-стеклодувы, кожевенники, кузнецы, гончары, ткачи, резчики по дереву в течение двух дней живут в полевом палаточном лагере по принципу «живой истории», воссоздавая быт традиционного средневекового военного лагеря, состязаются между собой в множестве различных состязаний ( личных и командных), проводят мастер-классы. В первый день состоятся бои один на один с мечами и щитами, а также массовые бои-бугурты. На второй день назначен штурм крепости – реконструкция средневековой военной операции с обстрелом крепостной стены из осадного орудия требюшета, штурм с тараном и осадными лестницами.

Фото: Анна Вардугина

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