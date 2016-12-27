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В Удмуртии сменился руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия»

27 декабря
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Председателем совета Удмуртского регионального отделения партии «Справедливая Россия» избран Фарид Юнусов. Конференции, где прошли выборы нового руководителя регионального отделения партии состоялась в понедельник, 26 декабря, сообщает ИА «Удмуртия». Фарид Юнусов был избран большинством голосов.

Напомним, в начале декабря стало известно, что пост руководителя регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Удмуртии собирается покинуть Виктор Шудегов. Кандидатуру лидера фракции «справороссов» в Госсовете республики Фарида Юнусова на вакантное место рекомендовал президиум Центрального Совета партии.

Метки: политика общество Ижевск Удмуртия Справедливая Россия

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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