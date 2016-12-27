Председателем совета Удмуртского регионального отделения партии «Справедливая Россия» избран Фарид Юнусов. Конференции, где прошли выборы нового руководителя регионального отделения партии состоялась в понедельник, 26 декабря, сообщает ИА «Удмуртия». Фарид Юнусов был избран большинством голосов.
Напомним, в начале декабря стало известно, что пост руководителя регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Удмуртии собирается покинуть Виктор Шудегов. Кандидатуру лидера фракции «справороссов» в Госсовете республики Фарида Юнусова на вакантное место рекомендовал президиум Центрального Совета партии.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.