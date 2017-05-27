Сегодня в Доме дружбы народов республики завершился форум «Сделано в Удмуртии». Пленарное заседание провёл временно исполняющий обязанности Главы региона Александр Бречалов.
Александр Бречалов в заключительной речи сообщил, что удалось выработать ряд конструктивных решений. В первую очередь будет сформирован новый состав Общественного совета при Главе по содействию предпринимательской деятельности. В него войдут руководители бизнес-сообществ региона, главы муниципальных образований и городских округов, представители общественности. Совет будет собираться ежемесячно и оперативно решать актуальные вопросы взаимодействия власти и бизнеса. При нём предусмотрено создание Центра медиации, чтобы «иметь возможность снимать напряжение, разбирать сюжеты и находить нужные решения».
«Первый этап работы по созданию дорожной карты, по улучшению инвестиционного климата в республике завершился. Сделано немало. Мы начали работать с бизнес-сообществами 26 апреля. Сегодня подвели первые итоги. Стало понятно, что в обществе запрос на развитие бизнеса существенный. Мы учредим Клуб инвесторов, который я намерен возглавить лично. Поможем женщинам-предпринимателям, решим другие вопросы. Нас ждёт большая работа», - сказал Александр Бречалов и поблагодарил спикеров, участников и волонтёров Форума за сотрудничество.
Фото: Пресс-служба главы и правительства УР
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