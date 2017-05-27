Главная » Экономика » В Удмуртии сформируют Общественный совет по содействию предпринимательской деятельности

В Удмуртии сформируют Общественный совет по содействию предпринимательской деятельности

26 мая
0

Клуб инвесторов возглавит лично Александр Бречалов

Nik 8303 %d1%84%d0%be%d1%82%d0%be %d0%9a%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b2 %d0%ad (1) В Удмуртии сформируют Общественный совет по содействию предпринимательской деятельности

Сегодня в Доме дружбы народов республики завершился форум «Сделано в Удмуртии». Пленарное заседание провёл временно исполняющий обязанности Главы региона Александр Бречалов.

Александр Бречалов в заключительной речи сообщил, что удалось выработать ряд конструктивных решений. В первую очередь будет сформирован новый состав Общественного совета при Главе по содействию предпринимательской деятельности. В него войдут руководители бизнес-сообществ региона, главы муниципальных образований и городских округов, представители общественности. Совет будет собираться ежемесячно и оперативно решать актуальные вопросы взаимодействия власти и бизнеса. При нём предусмотрено создание Центра медиации, чтобы «иметь возможность снимать напряжение, разбирать сюжеты и находить нужные решения».

«Первый этап работы по созданию дорожной карты, по улучшению инвестиционного климата в республике завершился. Сделано немало. Мы начали работать с бизнес-сообществами 26 апреля. Сегодня подвели первые итоги. Стало понятно, что в обществе запрос на развитие бизнеса существенный. Мы учредим Клуб инвесторов, который я намерен возглавить лично. Поможем женщинам-предпринимателям, решим другие вопросы. Нас ждёт большая работа», - сказал Александр Бречалов и поблагодарил спикеров, участников и волонтёров Форума за сотрудничество.

Фото: Пресс-служба главы и правительства УР

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

Инвестиционная политика в Удмуртии пройдет перезагрузку
26 мая
Необходима понятная четкая стратегия развития и видения будущего республики, считают предприниматели ...
Предпринимателей Удмуртии научат работать на экспорт
26 мая
На форуме «Сделано в Удмуртии» 26 мая ведущие эксперты в сфере внешнеэкономической деятельности обсуд...
В Удмуртии для предпринимателей откроется Академия Бизнеса.
26 мая
В сентябре 1000 предпринимателей Удмуртии смогут пройти бесплатное обучение у лучших предпринимателей...
Лучшим стартапом в Удмуртии признан проект по производству ветрогенераторов
26 мая
В Ижевске продолжает работу форум «Сделано в Удмуртии». ...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо