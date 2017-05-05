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В Удмуртии сбили пятнадцатилетнего подростка

2 мая
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4 %d0%ba%d0%bc %d0%97%d0%b0%d0%b2%d1%8c%d1%8f%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%be %d0%9a%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b51 В Удмуртии сбили пятнадцатилетнего подростка

Пятнадцатилетнего подростка сбили в воскресенье в Завьяловском районе. Как сообщили в 1 отделе Управления ГИБДД МВД по Удмуртии, инцидент произошел в полдень 30 апреля на 4 км. автомобильной дороги «с. Завьялово - д. Каменное».

28-летний водитель автомобиля «МАЗ-544» с полуприцепом совершил наезд на пешехода-подростка, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости. В результате ДТП ребенок получил травмы.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской республике настоятельно рекомендует родителям с раннего детства прививать ребенку культуру безопасного поведения на дорожном пространстве: объяснять простые правила, позволяющие не попасть в беду, показывать на собственном примере важность соблюдения Правил дорожного движения.

Фото: 1 отдел УИГБДД МВД по УР

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