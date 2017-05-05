Пятнадцатилетнего подростка сбили в воскресенье в Завьяловском районе. Как сообщили в 1 отделе Управления ГИБДД МВД по Удмуртии, инцидент произошел в полдень 30 апреля на 4 км. автомобильной дороги «с. Завьялово - д. Каменное».
28-летний водитель автомобиля «МАЗ-544» с полуприцепом совершил наезд на пешехода-подростка, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости. В результате ДТП ребенок получил травмы.
Госавтоинспекция МВД по Удмуртской республике настоятельно рекомендует родителям с раннего детства прививать ребенку культуру безопасного поведения на дорожном пространстве: объяснять простые правила, позволяющие не попасть в беду, показывать на собственном примере важность соблюдения Правил дорожного движения.
Фото: 1 отдел УИГБДД МВД по УР
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