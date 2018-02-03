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В Удмуртии с рабочим визитом находится делегация Объединённой авиастроительной корпорации

2 февраля
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Представители Корпорации прибыли в нашу республику вчера, 1 февраля, и успели ознакомиться с работой ведущих предприятий города Сарапула и Глазова, провели встречи с региональными разработчиками в сфере информационных технологий. Сегодня в программе визита обозначено посещение ряда предприятий в Ижевске.

nik 3663 В Удмуртии с рабочим визитом находится делегация Объединённой авиастроительной корпорации

Возглавил делегацию Президент ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (далее ПАО «ОАК») Юрий Слюсарь. Официальная встреча Главы Удмуртии Александра Бречалова с участниками делегации прошла сегодня в Резиденции руководителя региона. В ней также приняли участие члены Правительства УР, представители отраслевых министерств и ведомств.

Открывая совещание по обсуждению вопросов развития сотрудничества Удмуртии и ПАО «ОАК», Александр Бречалов поблагодарил гостей за визит, а также за то, что с их стороны было принято предложение республики по новому формату взаимодействия. Этот формат предполагает, что перспективы сотрудничества обсуждаются не в закрытых кабинетах, а с выездом руководства Корпорации в регион для того, чтобы прямо на месте познакомиться с имеющимся промышленным потенциалом УР.

«Для нас (и мы в этом убедились) такой правильный путь - системный подход к продвижению республики. Мы за достаточно короткий срок провели инвентаризацию, выявили наши преимущества и то, на чём мы должны сделать акценты. Один из них – это загрузка наших производственных мощностей. Даже те успешные предприятия, где вы побывали, имеют большие резервы для локализации новых проектов. Тот формат взаимодействия, что мы отработали с вами, я считаю, что он для России образцово-показательный», - сказал Александр Бречалов.

Руководитель региона добавил, что помимо разработки совместной темы возможной локализации проектов на территории региональных предприятий, ещё одним из важных направлений для Удмуртии является сохранение и развитие авиакомпании «Ижавиа». «Республика очень активно развивается. Одним из приоритетов мы для себя определили развитие событийного, культурного, спортивного и других видов туризма. Важной составляющей этого является логистика, транспорт. И авиакомпания – ключевой в этом смысле элемент», - подчеркнул Глава.

Юрий Слюсарь поблагодарил руководство Удмуртии за возможность посетить республику, отметив, что визит полезен и для Корпорации, и для региона.

Напомним, что в октябре и декабре прошлого года Глава Удмуртии Александр Бречалов в рамках рабочих поездок в Москву на встречах с Президентом ПАО «ОАК» Юрием Слюсарем неоднократно заявлял, что предприятия УР готовы сотрудничать с Корпорацией на условиях контрактного производства. В Удмуртии насчитывается более 60 тысяч потенциальных предприятий поставщиков, с которыми Правительство УР проводит образовательные сессии в рамках сотрудничества с Госкорпорациями и Госкомпаниями.

Тогда же в Москве Глава региона пригласил представителей Объединённой авиационной корпорации приехать в Удмуртскую Республику, чтобы в новом формате обсудить дальнейшие перспективы сотрудничества.

Фото Э. Карипов

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