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В Удмуртии с рабочим визитом находится делегация Генерального консульства Венгрии в Казани

14 июня
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Возглавляет делегацию Генеральный консул Адам Штифтер. В течение двух дней, 13 и 14 июня, гости смогли посетить промышленные предприятия региона, ознакомиться с красотами столицы Удмуртии, провести ряд рабочих встреч (в том числе встретились с ректором и студентами Удмуртского государственного университета).

Nik 2607 В Удмуртии с рабочим визитом находится делегация Генерального консульства Венгрии в Казани

В четверг в Правительстве УР состоялся круглый стол с участием венгерской делегации и представителей региональных предприятий, заинтересованных в сотрудничестве с Венгрией. Модератором мероприятия выступил министр экономики УР Михаил Тумин, участников встречи поприветствовали первый заместитель Председателя Правительства УР Александр Свинин и Генеральный консул Адам Штифтер.

Свои возможности и продукцию презентовали: ООО «Комос-групп», ООО «Новый дом», ОАО «Элеконд», ООО «Авангард-Строй», ООО «Современные системы», АО «НПФ «Радио-Сервис», ООО «Соларжи», ООО «ЭгоВуд», ИП Тарасов В.С., ООО «Контрольно измерительные приборы», ООО «Транспортно-Экспедиционная компания», ООО «КАМ-инжиниринг», ООО «Промэкс», ООО «Индустрия путешествий». Всего в сотрудничестве с Венгрией заинтересованы более 20 предприятий и организаций нашей республики.

Подведение итогов визита прошло в неформальной обстановке в Доме дружбы народов, где Председатель Правительства УР Ярослав Семенов и первый вице-премьер Александр Свинин обсудили с венгерской стороной перспективы возможного сотрудничества.

На подходе к журналистам про перспективы международного сотрудничества рассказал глава регионального кабинета министров Ярослав Семенов.

«У нас очень большой спектр, практически все наши предприятия, которые заинтересованы в развитии, получили сегодня возможность задать вопросы господину Штифтеру и посмотреть, что из себя представляет рынок Венгрии. Мы планируем активно туда заходить, потому что нам есть что предложить и нам есть чем гордиться – продукция, производимая в Удмуртской Республике, я уверен, найдёт своего покупателя в Венгрии».

Премьер также добавил, что стороны выразили единодушие по необходимости сотрудничать в туристической сфере, и пригласил членов венгерской делегации посетить мероприятия, включенные в Календарь событийного туризма Удмуртии.

«Безусловно, отдельным блоком у нас проходила тема по развитию туризма. Потому что наша задача – максимально рассказать, что такое Удмуртия, какие уникальные возможности предоставляет она для туристов не только из России, но и из-за рубежа. Господин Штифтер со своей стороны тоже выразил полнейшее понимание и готовность дальше взаимодействовать», - прокомментировал Ярослав Семенов.

Генеральный консул Адам Штифтер подтвердил заинтересованность Венгрии наладить сотрудничество в туристическом направлении. «В Венгрии очень хорошо развивается туризм, очень интересные курорты, русскоговорящие сотрудники ждут ваших туристов, поэтому туризм - на первом месте из того, что мы предлагаем. Помимо этого очень важный вопрос – это обмен студентами», - сказал он. Также имеются планы по взаимодействию в сфере молочного скотоводства и других направлениях.

Для справки:

Венгрия является одним из торгово-экономических партнёров Удмуртской Республики. По итогам первого полугодия 2018 года Венгрия заняла 24 место по объёму товарооборота Удмуртской Республики с зарубежными странами.

В 2017 году внешнеторговый оборот Удмуртской Республики с Венгрией составил 6 241,4 тыс. долл. США, увеличившись по сравнению с 2016 годом в 2,7 раза. Объём экспортных поставок в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, увеличился в 3,2 раза и составил 4283,2 тыс. долл. США. Наибольшую долю в структуре экспортных поставок в Венгрию занимали: «Машиностроительная продукция» (93 процента), «Прочие товары» (6 процентов).

Венгрия и Удмуртия реализует международное сотрудничество в культурной, научной и образовательной сферах. Представители Венгрии – активные участники значимых республиканских мероприятий международного уровня: форума «Бизнес-мост Удмуртии», ежегодного фестиваля циркового искусства, финно-угорских молодёжных этно-культурных фестивалей. В начале мая 2016 года в столице финно-угорского мира венгерской деревне Искасентдьёрдь прошли Дни удмуртской культуры.

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Автор статьи

Пресс-служба Главы и Правительства УР Все материалы этого автора

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