В Государственном Совете Удмуртской Республики проходят публичные слушания по проектуЗакона «Об испол...

Подводя итоги работы республиканской делегации на Петербургском международном экономическом форуме, А...

Тревожные цифры. Рост цен на автомобильное топливо не обошёл стороной и Удмуртию. Первая волна н...