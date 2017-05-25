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В Удмуртии разработали карту развития поселка Балезино

25 мая
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Документ стал итогом работы специалистов 10 министерств и ведомств в Балезино и Балезинском районе

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По поручению врио Главы Удмуртии Александра Бречалова представители исполнительных органов республики в конце апреля и начале мая работали в Балезино и Балезинском районе. Итогом их усилий стала карта развития территории. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Напомним, что Александр Бречалов посетил Балезино 22 апреля. Ознакомившись с ситуацией на месте, он принял решение о введении антикризисного управления и тотальном анализе проблем посёлка и всего района. В течение двух недель специалисты 10 министерств и ведомств провели множество встреч с жителями, проинспектировали проблемные объекты и собрали подробную карту всех проблем района.

6 мая врио Главы провёл рабочее совещание по итогам работы специалистов, на котором из пула всех собранных проблем определены срочнее, требующие выполнения в 2017 году. На аппаратном совещании с руководителями органов государственной и муниципальной власти Удмуртии, которое состоялось 10 мая, с докладом выступил координатор рабочей группы и.о. министра лесного хозяйства УР Сергей Журавлев.

«Специалисты провели натурный осмотр местности и объектов социальной сферы, дорожного хозяйства и водоснабжения, которое остаётся важнейшей проблемой Балезинского района. Это связано с обмелением реки Чепца и острой необходимостью реконструкции очистных сооружений, - отметил на совещании и.о. министра. - Вся собранная информация была проверена на объективность, проанализирована, структурирована по значимости и очередности решения».

Ситуация в районе сегодня под контролем. Разработан план по стабилизации водоснабжения в райцентре и деревнях Кожило и Кестым. Решена проблема со скачками напряжения в электросетях в районе железнодорожной станции. Ведётся ремонт водонапорной башни в селе Нововолково. Он завершится к 1 июня. В деревне Такапи стабилизировано водоснабжение. Разработана документация на капитальный ремонт коммуникаций многоквартирного дома в Балезино. Срок выполнения работ – до 1 сентября. До конца года будет оборудовано освещение дороги от райцентра до деревни Такапи.

Во время визита руководителя республики в муниципальное образование множество жалоб и нареканий поступило по вопросам здравоохранения. Половина жителей посёлка в результате оптимизации осталась без фельдшерско-акушерского пункта и оказалась лишена возможности получения своевременной и качественной медицинской помощи.

Вмешательство врио Главы помогло найти вариант решения возникшей проблемы. Сейчас в микрорайоне «Лесобаза» организована работа передвижного ФАПа. До начала осени в микрорайоне «Девиз» должен появиться кабинет врача общей практики. К этому же сроку у здания районной больницы запланировано оборудование остановки и автомобильной парковки.

Остальные, более глобальные проблемы, такие как очистка реки Чепца, ремонт путепровода в Балезино, требуют особого внимания. По ним также составлен план работ на 2017 и последующие годы.

Александр Бречалов высоко оценил деятельность правительственной рабочей группы и поручил держать вопросы по Балезинскому району на постоянном контроле. «Карта развития подготовлена, теперь надо сделать всё для её реализации», - сказал врио Главы.

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