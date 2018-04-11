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В Удмуртии работают экспресс-курсы по подготовке к тестированию мигрантов

9 апреля
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По российскому законодательству привлекать на работу иностранных граждан можно только при наличии у них легального разрешения на работу. А чтобы получить его и патент на работу, необходимо пройти тестирование по русскому языку. Также тестирование проходят и те, кто собирается получить вид на жительство или гражданство Российской Федерации.

Doc6fsaz4g3ux17l0933ti 800 480 В Удмуртии работают экспресс-курсы по подготовке к тестированию мигрантов

Экспресс-курсы для по подготовке мигрантов к тестированию организовали ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», Институт языка и литературы, Кафедра русского языка, теоретической и прикладной лингвистики, Библиотека им. И.Д. Пастухова и Центр тестирования по русскому языку как иностранному УдГУ.

На курсах слушатели пройдут подготовку к тестированию по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации бесплатно.

В программе экспресс-курсов: инструктирование по организации тестирования; пробное тестирование по грамматике и лексике русского языка; по чтению и аудированию; анализ ошибок, рекомендации к подготовке; подготовка к тестам по письму и говорению; по истории России и основам законодательства РФ.

Занятия пройдут 18 апреля в 16.00 и рассчитаны на три академических часа.

Место проведения: Библиотека им. И. Д. Пастухова, адрес: г. Ижевск, пл. 50 лет Октября, д. 6.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: +7 (3412) 916-155, +7(950)170-99-45 (с 14.00 по 18.00) и по электронной почте: testrf18@mail.ru

Также желающие могут записаться на экзамены, для этого им необходимо иметь паспорт и регистрацию.

Фото с сайта: http://newokruga.ru

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