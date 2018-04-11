Экспресс-курсы для по подготовке мигрантов к тестированию организовали ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», Институт языка и литературы, Кафедра русского языка, теоретической и прикладной лингвистики, Библиотека им. И.Д. Пастухова и Центр тестирования по русскому языку как иностранному УдГУ.
На курсах слушатели пройдут подготовку к тестированию по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации бесплатно.
В программе экспресс-курсов: инструктирование по организации тестирования; пробное тестирование по грамматике и лексике русского языка; по чтению и аудированию; анализ ошибок, рекомендации к подготовке; подготовка к тестам по письму и говорению; по истории России и основам законодательства РФ.
Занятия пройдут 18 апреля в 16.00 и рассчитаны на три академических часа.
Место проведения: Библиотека им. И. Д. Пастухова, адрес: г. Ижевск, пл. 50 лет Октября, д. 6.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: +7 (3412) 916-155, +7(950)170-99-45 (с 14.00 по 18.00) и по электронной почте: testrf18@mail.ru
Также желающие могут записаться на экзамены, для этого им необходимо иметь паспорт и регистрацию.
Фото с сайта: http://newokruga.ru
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