Проводит его Удмуртская республиканская общественная организация инвалидов «Благо» и Федерация рыболовного спорта Удмуртской Республики. К участию приглашаются инвалиды старше 8 лет на колясках, инвалиды с поражением опорно—двигательного аппарата, с нарушением интеллекта и инвалиды с общим заболеванием.
— Больше десяти лет мы проводим летний рыболовный фестиваль среди людей с особенностями здоровья. И в этом году совместно с Федерацией рыболовного спорта Удмуртии решили провести увлекательную зимнюю рыбалку, — отметил председатель организации «Благо» Олег Бочкарев
Рыбная ловля будет проводиться на одну удочку, оснащенную мормышкой. Разрешается помощь при насаживании наживки, использование прикорма.
Победители и призеры определяться по максимальному весу улова за отведенное время.
Победители и призеры будут награждены дипломами и медалями и по отдельным номинациям «За самую большую рыбу», «За первую пойманную рыбу», «Самому опытному рыбаку», «Самому современному рыбаку», «Бодрость духа», «Плечо друга».
Регистрация участников начнется в 9 часов, а сам фестиваль стартует в 11 часов.
Фото: chert—poberi.ru
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