Главная » Общество » В Удмуртии пройдёт рыболовный фестиваль среди инвалидов

В Удмуртии пройдёт рыболовный фестиваль среди инвалидов

13 марта
0

Республиканский зимний рыболовный фестиваль состоится 23 марта в Ижевске (городской пруд, Южная набережная—1, Водно—Моторный Центр «Экстрим»).

%d0%b7%d0%b8%d0%bc%d0%bd%d1%8f%d1%8f %d1%80%d1%8b%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b0 В Удмуртии пройдёт рыболовный фестиваль среди инвалидов

Проводит его Удмуртская республиканская общественная организация инвалидов «Благо» и Федерация рыболовного спорта Удмуртской Республики. К участию приглашаются инвалиды старше 8 лет на колясках, инвалиды с поражением опорно—двигательного аппарата, с нарушением интеллекта и инвалиды с общим заболеванием.

— Больше десяти лет мы проводим летний рыболовный фестиваль среди людей с особенностями здоровья. И в этом году совместно с Федерацией рыболовного спорта Удмуртии решили провести увлекательную зимнюю рыбалку, — отметил председатель организации «Благо» Олег Бочкарев

Рыбная ловля будет проводиться на одну удочку, оснащенную мормышкой. Разрешается помощь при насаживании наживки, использование прикорма.

Победители и призеры определяться по максимальному весу улова за отведенное время.

Победители и призеры будут награждены дипломами и медалями и по отдельным номинациям «За самую большую рыбу», «За первую пойманную рыбу», «Самому опытному рыбаку», «Самому современному рыбаку», «Бодрость духа», «Плечо друга».

Регистрация участников начнется в 9 часов, а сам фестиваль стартует в 11 часов.

Фото: chert—poberi.ru

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Наталья ВАСНЕЦОВА Наталья ВАСНЕЦОВА Все материалы этого автора

Читать также

Бизнесмены Удмуртии смогут сократить расходы при внедрении интернета вещей в производство
13 марта
**Это стало возможным благодаря запуску компанией МТС на территории республики первой сети на основе ...
Совместное выездное совещание Секретаря Совета Безопасности России и Полномочного представителя Президента РФ в ПФО в Ижевске
12 марта
**Сегодня Николай Патрушев и Игорь Комаров в столице Удмуртии провели совместное совещание с главами ...
Совет при полномочном представителе РФ в ПФО: продвижение талантливой молодёжи
12 марта
**12 марта 2019 года в Ижевске состоялся Совет при полномочном представителе Президента РФ в ПФО, где...
Сотни добрых дел. Итоги деятельности Благотворительного фонда «САФМАР» в Удмуртской Республике в 2018 году
12 марта
**Благотворительный фонд «САФМАР» был учреждён 13 сентября 2013 года Михаилом Сафарбековичем Гуцериев...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо