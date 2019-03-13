Бизнесмены Удмуртии смогут сократить расходы при внедрении интернета вещей в производство **Это стало возможным благодаря запуску компанией МТС на территории республики первой сети на основе ...

Совместное выездное совещание Секретаря Совета Безопасности России и Полномочного представителя Президента РФ в ПФО в Ижевске **Сегодня Николай Патрушев и Игорь Комаров в столице Удмуртии провели совместное совещание с главами ...

Совет при полномочном представителе РФ в ПФО: продвижение талантливой молодёжи **12 марта 2019 года в Ижевске состоялся Совет при полномочном представителе Президента РФ в ПФО, где...