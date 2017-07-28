В Удмуртии состоится II Международный фестиваль деревенской культуры «ГуртFEST», сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. Он пройдет на территории Архитектурно-этнографического музея-заповедника «Лудорвай».
В этом году поводом для празднования станут музейные события – 20 лет со дня открытия музея для посетителей и 105-летие ветряной мельницы, являющейся подлинным объектов крестьянской архитектуры и ставшей привлекательным символом «Лудорвая» и Удмуртии.
На фестивале будет представлена этническая культура во всех ее ярких проявлениях: выступления аутентичных фольклорных коллективов, фолк-музыкантов, медовая ярмарка, дефиле этномоды, дегустация традиционной кухни. На площадке национальных подворий ежегодно происходит презентация деревень. Творческой лабораторией молодых исполнителей от 12 до 35 лет станет площадка вокального искусства «Музыка в стиле ЭТНО». Оценивать конкурсантов будет официальное жюри, в состав которого войдут почётные гости - педагоги-практики, доценты и профессора ведущих вузов Удмуртии, России и Эстонии, руководители творческих коллективов и студий, заслуженные работники культуры, искусства, науки и образования.
Основное мероприятие начнется 13 августа в 12.00 уже традиционно с главной старинной песни «Муш утён гур» (удмуртский напев сохранения пчел). В этом году ее исполнит народный фольклорный ансамбль «Инвожо» из д. Карамас-Пельга Киясовского района. Сообщается, что на праздник приедут фольклорные коллективы из Ханты-Мансийска, Санкт-Петербурга, Москвы, Башкортостана, а гостями из дальнего зарубежья станут ансамбль народной музыки «MOIZEKAD» из Эстония, вокальный ансамбль «ÄÄRI» и фолк-мьюзик дуэт «IKIRUUHI» из Финляндии.
Фото: Udmurt.media
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