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В Удмуртии пройдет тест по истории Великой Отечественной войны

18 апреля
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L xgahyt6to В Удмуртии пройдет тест по истории Великой Отечественной войны

Жители Удмуртии смогут проверить свои знания по истории. Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» пройдет 22 апреля в 11 часов, сообщает пресс-служба молодежного парламента Удмуртии. Впервые в тест добавлены вопросы по истории Удмуртии.

Акция пройдет более чем на двадцати площадках по всей республике. Задания к тесту подготовят ведущие ученые МГУ. За полчаса надо будет ответить на 30 вопросов. Тест по истории Удмуртии будет состоять из 20 вопросов.

«Важно, чтобы молодые люди помнили и имели четкую позицию о событиях Великой Отечественной войны. В этом году мы решили расширить акцию и проверить знания по истории Удмуртии. Тест по истории нашего края составлялся совместно с Союзом ученых Удмуртии. Хочется отдельно выразить большую помощь в подготовке к проекту Молодежному парламенту при ГД РФ и лично А.Е. Загребину и И.И. Рысову», - говорит Сергей Колегов, председатель молодежного парламента Удмуртии.

По предварительным данным, участие в тесте примут около 300 тысяч человек по всей России. Годом ранее из 230 тысяч человек правильные ответы дали 60 процентов

22 апреля тест можно будет пройти в интернете на сайте [кдгр.рф} () или на специально отведенных площадках.

Итоги тестирования будут подведены в мае.

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