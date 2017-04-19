Жители Удмуртии смогут проверить свои знания по истории. Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» пройдет 22 апреля в 11 часов, сообщает пресс-служба молодежного парламента Удмуртии. Впервые в тест добавлены вопросы по истории Удмуртии.
Акция пройдет более чем на двадцати площадках по всей республике. Задания к тесту подготовят ведущие ученые МГУ. За полчаса надо будет ответить на 30 вопросов. Тест по истории Удмуртии будет состоять из 20 вопросов.
«Важно, чтобы молодые люди помнили и имели четкую позицию о событиях Великой Отечественной войны. В этом году мы решили расширить акцию и проверить знания по истории Удмуртии. Тест по истории нашего края составлялся совместно с Союзом ученых Удмуртии. Хочется отдельно выразить большую помощь в подготовке к проекту Молодежному парламенту при ГД РФ и лично А.Е. Загребину и И.И. Рысову», - говорит Сергей Колегов, председатель молодежного парламента Удмуртии.
По предварительным данным, участие в тесте примут около 300 тысяч человек по всей России. Годом ранее из 230 тысяч человек правильные ответы дали 60 процентов
22 апреля тест можно будет пройти в интернете на сайте [кдгр.рф} () или на специально отведенных площадках.
Итоги тестирования будут подведены в мае.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.