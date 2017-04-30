В Удмуртии пройдет международный лыжный марафон имени Галины Алексеевны Кулаковой. Планируется, что он состоятся 23-24 декабря этого года.
Символично, что учреждение данных стартов состоялось именно сегодня, в юбилейный день рождения нашей прославленной спортсменки, легенды спорта. Соглашение о проведении марафона было подписано с компанией TITAN.
И именно сегодня на выставке «Туризм. Спорт. Отдых» врио Главы Удмуртии вручил Галине Алексеевне первый стартовый номер соревнований.
«Я считаю, что мы обязаны в мире не просто помнить о том, что Галина Алексеевна сделала для страны, для Удмуртской Республики, но и учредить Международный лыжный марафон», - сказал Александр Бречалов.
Кроме того, исполняющий обязанности Главы УР подчеркнул, что республика выходит с большой инициативой в адрес Правительства РФ и Министерства спорта РФ об учреждении Чемпионата России среди любителей по зимним и летним видам спорта: «Таких турниров у нас ещё нет, но при этом в мире любительский спорт в формате международных турниров очень серьёзно развивается. В России пока такой инициативы нет, и я очень надеюсь, что на федеральном уровне нас поддержат. И мы дадим старт новой истории развития любительского спорта в России, а со временем наша страна займет достойное место на площадке любительских стартов».
Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР
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