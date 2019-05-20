В Ижевске установили новые дорожные камеры Аппараты будут фиксировать проезд на красный свет, выезд за стоп-линию и превышение скорости....

В режиме выживания Деятели искусства Удмуртии заявили о своих проблемах на круглом столе Общественной палаты ...

Приём в Первом жилищном троллейбусе Акция приурочена к 21-летию республиканского государственного жилищного надзора....