В Удмуртии пройдет литературный фестиваль «На родине П.И. Чайковского». Его открытие состоится в пятницу, 24 мая, в 18:30 у стен Михаило-Архангельского кафедрального, сообщает пресс-служба Минкультуры Удмуртской Республики.
Гостей ждет литературный концерт, посвящённый Дню славянской письменности и культуры. В открытии фестиваля примет участие известный российский режиссер, представитель семейной династии Михалковых – Егор Кончаловский.
В рамках фестиваля с 23 по 28 мая пройдут межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием «Развитие национальных литератур народов России и стран содружества независимых государств», «Книжные аллеи» на бульваре Гоголя, Литературный праздник в Парке культуры и отдыха им. С.М. Кирова, творческие встречи с российскими писателями – лауреатами Литературного конкурса имени Сергея Михалкова.
Подробную информацию о мероприятиях Литературного фестиваля можно найти на сайте регионального Минкульта.
Фото: Pixabay
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