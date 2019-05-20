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В Удмуртии пройдет литературный фестиваль «На родине П.И. Чайковского»

20 мая
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Гостей ждет литературный концерт, посвящённый Дню славянской письменности и культуры.

Book 3964038 960 720 В Удмуртии пройдет литературный фестиваль «На родине П.И. Чайковского»

В Удмуртии пройдет литературный фестиваль «На родине П.И. Чайковского». Его открытие состоится в пятницу, 24 мая, в 18:30 у стен Михаило-Архангельского кафедрального, сообщает пресс-служба Минкультуры Удмуртской Республики.

Гостей ждет литературный концерт, посвящённый Дню славянской письменности и культуры. В открытии фестиваля примет участие известный российский режиссер, представитель семейной династии Михалковых – Егор Кончаловский.

В рамках фестиваля с 23 по 28 мая пройдут межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием «Развитие национальных литератур народов России и стран содружества независимых государств», «Книжные аллеи» на бульваре Гоголя, Литературный праздник в Парке культуры и отдыха им. С.М. Кирова, творческие встречи с российскими писателями – лауреатами Литературного конкурса имени Сергея Михалкова.

Подробную информацию о мероприятиях Литературного фестиваля можно найти на сайте регионального Минкульта.

Фото: Pixabay

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