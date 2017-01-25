С 14 по 17 февраля в Удмуртии пройдет II Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
В рамках чемпионата планируется работа интерактивных стендов, проведение круглых столов и дискуссионных площадок. На площадках Ижевска, Можги, Сарапула, Увы, Глазова состоятся мастер-классы для тех, кто уже нашел себя в профессии, и тех, кто ее еще выбирает, с участием представителей работодателей и ведущих компаний в соответствующих профильным компетенциям отраслях.
Конкурсная программа предусматривает соревнования по 22 компетенциям для взрослых участников и по 7 компетенциям – для детей.
Напомним, год назад глава региона Александр Соловьев принял решение о вступлении Удмуртии в это международное некоммерческое движение.
В январе 2016 года подписано Соглашение о сотрудничестве между Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» и Правительством Удмуртской Республикой, а также создан региональный координационный центр.
Справка:
Ворлдскиллс (WorldSkills) – это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем организации и проведения конкурсов профмастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом. Раз в два года проходит мировой и европейский чемпионат рабочих профессий Ворлдскиллс (WorldSkills), который также называют «Олимпиадой для рабочих рук».
В настоящее время это крупнейшее соревнование подобного рода. За 65 лет своего существования к движению присоединились 76 стран. Россия вступила в движение в 2012 году. Сейчас уже 80 регионов России присоединились к движению, которое в России получило название «Молодые профессионалы».
Целью движения является развитие профессионального образования в соответствии с международными стандартами для обеспечения экономики России высококвалифицированными рабочими кадрами, повышения роли профессиональной подготовки. За 5 лет в России проведено 4 Национальных чемпионата, 156 Региональных чемпионатов, 3 чемпионата Hi-Tech по сквозным профессиям среди концернов и холдингов, предприятий. В них приняло участие более: 20 000 конкурсантов, 25 000 экспертов, 1 000 000 зрителей.
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