Главная » В Удмуртии пройдет II Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»

В Удмуртии пройдет II Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»

25 января
0
Obschestvo 1 sochi primet chempionat rossii worldskills international 1 В Удмуртии пройдет II Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»

С 14 по 17 февраля в Удмуртии пройдет II Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

В рамках чемпионата планируется работа интерактивных стендов, проведение круглых столов и дискуссионных площадок. На площадках Ижевска, Можги, Сарапула, Увы, Глазова состоятся мастер-классы для тех, кто уже нашел себя в профессии, и тех, кто ее еще выбирает, с участием представителей работодателей и ведущих компаний в соответствующих профильным компетенциям отраслях.

Конкурсная программа предусматривает соревнования по 22 компетенциям для взрослых участников и по 7 компетенциям – для детей.

Напомним, год назад глава региона Александр Соловьев принял решение о вступлении Удмуртии в это международное некоммерческое движение.

В январе 2016 года подписано Соглашение о сотрудничестве между Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» и Правительством Удмуртской Республикой, а также создан региональный координационный центр.

Справка:

Ворлдскиллс (WorldSkills) – это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем организации и проведения конкурсов профмастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом. Раз в два года проходит мировой и европейский чемпионат рабочих профессий Ворлдскиллс (WorldSkills), который также называют «Олимпиадой для рабочих рук».

В настоящее время это крупнейшее соревнование подобного рода. За 65 лет своего существования к движению присоединились 76 стран. Россия вступила в движение в 2012 году. Сейчас уже 80 регионов России присоединились к движению, которое в России получило название «Молодые профессионалы».

Целью движения является развитие профессионального образования в соответствии с международными стандартами для обеспечения экономики России высококвалифицированными рабочими кадрами, повышения роли профессиональной подготовки. За 5 лет в России проведено 4 Национальных чемпионата, 156 Региональных чемпионатов, 3 чемпионата Hi-Tech по сквозным профессиям среди концернов и холдингов, предприятий. В них приняло участие более: 20 000 конкурсантов, 25 000 экспертов, 1 000 000 зрителей.

Метки: Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо