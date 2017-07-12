19 июля в 14 часов у центрального входа Национальной библиотеки Удмуртии по ул. Советской, 11 состоится акция, приуроченная к 100-летию главной библиотеки республики. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
Главным событием акции станет флэшмоб, во время которого участники выстроятся в форме цифры 100 и проскандируют: «Сто лет!», «Ура!», запустив в небо воздушные шары. Этот флэшмоб планируется записать на видео с беспилотника и затем выложить ролик на официальном сайте Национальной библиотеки.
В рамках акции состоится написание писем с пожеланиями и признаниями библиотеке, с воспоминаниями, которые будут оформлены в виде «фотосушки» на площадке входной группы библиотеки.
Всех участников ждет угощение конфетами от «именинника». Приглашаются все желающие.
Сто лет Национальной библиотеки исполняется 15 мая 2018 года.
Фото: НБ УР
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