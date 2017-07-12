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В Удмуртии пройдет флэшмоб в честь столетия Национальной библиотеки

12 июля
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%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5 %d0%9d%d0%91 %d0%a3%d0%a0 В Удмуртии пройдет флэшмоб в честь столетия Национальной библиотеки

19 июля в 14 часов у центрального входа Национальной библиотеки Удмуртии по ул. Советской, 11 состоится акция, приуроченная к 100-летию главной библиотеки республики. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Главным событием акции станет флэшмоб, во время которого участники выстроятся в форме цифры 100 и проскандируют: «Сто лет!», «Ура!», запустив в небо воздушные шары. Этот флэшмоб планируется записать на видео с беспилотника и затем выложить ролик на официальном сайте Национальной библиотеки.

В рамках акции состоится написание писем с пожеланиями и признаниями библиотеке, с воспоминаниями, которые будут оформлены в виде «фотосушки» на площадке входной группы библиотеки.

Всех участников ждет угощение конфетами от «именинника». Приглашаются все желающие.

Сто лет Национальной библиотеки исполняется 15 мая 2018 года.

Фото: НБ УР

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